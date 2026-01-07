لاند روفر رنج روفر سبورت بـ 800 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري، العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2008

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2008، وتنتمي رنج روفر سبورت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2008 الخارجية

تظهر سيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2008 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، ومصابيح ضباب، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة لاند روفر، وتم تثبيت شعار شركة لاند روفر على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2008

تستمد سيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2008 قوتها من محرك سعة 4400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2008 الداخلية

زودت مقصورة سيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2008 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2008

تباع سيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.