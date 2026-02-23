جوري بكر في بين السطور: الشهرة مش سهلة وحلمي أرجع أتجوز

حلّت الفنانة جوري بكر ضيفة على الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج بين السطور المذاع على قناة TEN، في حلقة من العيار الثقيل اتسمت بالصراحة والجرأة، كشفت خلالها عن كواليس حياتها الفنية والشخصية، وفتحت ملفات مسكوت عنها لأول مرة.

وخلال اللقاء، أكدت جوري بكر أن الشهرة ليست طريقًا مفروشًا بالورود، موضحة أن النجاح له ثمن قاسٍ، وأن المنافسة داخل الوسط الفني مش دايمًا شريفة، مشيرة إلى أنها واجهت ضغوطًا ومحاولات إحباط، لكنها تعلمت أن تعتمد على نفسها وموهبتها فقط، وأن القوة الحقيقية جاءت من الأزمات لا من التصفيق.

وكشفت جوري بكر عن كواليس حياتها الشخصية، مؤكدة أن هناك عددًا كبيرًا من المعجبين أبدوا رغبتهم في الارتباط بها، لكنها تفضل ترك الأمور تسير بشكل طبيعي دون استعجال، قائلة إنها تتمنى الزواج مرة أخرى وتكوين أسرة وإنجاب أطفال، لكنها تؤمن أن كل شيء يأتي في وقته المناسب.

ونفت جوري بكر ما تردد مؤخرًا حول وجود خلافات بينها وبين والد نجلها، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة، مشيرة إلى أن بعض الصحفيين عرضوا أموالًا على والدها من أجل الإدلاء بتصريحات تسيء إليها، على حد وصفها، مؤكدة أن تلك الأحاديث صادرة عن “صحف تحت بير السلم” ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أن علاقتها بوالد ابنها شهدت صلحًا بالفعل، ولا توجد بينهما أي أزمة حاليًا، لافتة إلى أن أول لقاء جمعهما بعد فترة من الخلاف كان في الساحل الشمالي، حيث حضر لرؤية نجله وأخذه بشكل طبيعي، مؤكدة أن مصلحة الطفل تأتي في المقام الأول بعيدًا عن أي خلافات قديمة.

واختتمت جوري بكر حديثها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيارات فنية أكثر جرأة واختلافًا، مشددة على أنها أصبحت أكثر وعيًا بنفسها وبطريقها، وأن ما هو قادم يحمل تحديات أكبر لكنها مستعدة لها.