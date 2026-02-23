قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جوري بكر في بين السطور: الشهرة مش سهلة وحلمي أرجع أتجوز

جوري بكر مع يمني بدراوي
جوري بكر مع يمني بدراوي
تقى الجيزاوي

حلّت الفنانة جوري بكر ضيفة على الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج بين السطور المذاع على قناة TEN، في حلقة من العيار الثقيل اتسمت بالصراحة والجرأة، كشفت خلالها عن كواليس حياتها الفنية والشخصية، وفتحت ملفات مسكوت عنها لأول مرة.

وخلال اللقاء، أكدت جوري بكر أن الشهرة ليست طريقًا مفروشًا بالورود، موضحة أن النجاح له ثمن قاسٍ، وأن المنافسة داخل الوسط الفني مش دايمًا شريفة، مشيرة إلى أنها واجهت ضغوطًا ومحاولات إحباط، لكنها تعلمت أن تعتمد على نفسها وموهبتها فقط، وأن القوة الحقيقية جاءت من الأزمات لا من التصفيق.

وكشفت جوري بكر عن كواليس حياتها الشخصية، مؤكدة أن هناك عددًا كبيرًا من المعجبين أبدوا رغبتهم في الارتباط بها، لكنها تفضل ترك الأمور تسير بشكل طبيعي دون استعجال، قائلة إنها تتمنى الزواج مرة أخرى وتكوين أسرة وإنجاب أطفال، لكنها تؤمن أن كل شيء يأتي في وقته المناسب.

ونفت جوري بكر ما تردد مؤخرًا حول وجود خلافات بينها وبين والد نجلها، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة، مشيرة إلى أن بعض الصحفيين عرضوا أموالًا على والدها من أجل الإدلاء بتصريحات تسيء إليها، على حد وصفها، مؤكدة أن تلك الأحاديث صادرة عن “صحف تحت بير السلم” ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أن علاقتها بوالد ابنها شهدت صلحًا بالفعل، ولا توجد بينهما أي أزمة حاليًا، لافتة إلى أن أول لقاء جمعهما بعد فترة من الخلاف كان في الساحل الشمالي، حيث حضر لرؤية نجله وأخذه بشكل طبيعي، مؤكدة أن مصلحة الطفل تأتي في المقام الأول بعيدًا عن أي خلافات قديمة.

واختتمت جوري بكر حديثها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيارات فنية أكثر جرأة واختلافًا، مشددة على أنها أصبحت أكثر وعيًا بنفسها وبطريقها، وأن ما هو قادم يحمل تحديات أكبر لكنها مستعدة لها.

جوري بكر قناة ten برنامج بين السطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

البرهان: مستمرون في معركة الكرامة حتى دحر الميليشيا الإرهابية المتمردة

السودان

ردا على مستشار البيت الأبيض.. السودان يرفض أي مقترحات لاتراعي مصالح البلاد

تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بالسوق الأمريكية مع مخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي

تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بالسوق الأمريكية مع مخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد