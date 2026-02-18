جوري بكر تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل نون النسوة

كشفت الفنانة جوري بكر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن ملامح شخصيتها ضمن أحداث مسلسل «نون النسوة»، مؤكدة أنها تجسد دور طبيبة تلعب دورًا محوريًا في تصاعد الأحداث.

وأوضحت جوري بكر أن الشخصية تحمل العديد من المفاجآت، مشيرة إلى أن العمل يتضمن تطورات درامية غير متوقعة ستكشف عنها الحلقات تباعًا، خاصة في ما يتعلق بعلاقات بطلات العمل

وينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، وذلك في إطار درامي مشوق يمزج بين الصراعات الإنسانية واللمسة الواقعية.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب مي كساب وندى موسى كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ومن المقرر أن يشهد العمل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع طرحه لقضايا تمس المرأة بشكل مباشر داخل المجتمع الشعبي، في قالب درامي يحمل الكثير من التشويق والإثارة.