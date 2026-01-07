تحديث عالمى جديد حول الوعي بالتوعية السيبرانية.. تفاصيل

أعلنت شركة عالمية متخصصة في الأمن السيبراني عن تطوير منصتها التوعوية المتقدمة لمحاكاة الحماية التفاعلية، من خلال إضافة سيناريوهات تدريبية جديدة تعكس التطور السريع في مشهد التهديدات الرقمية. ويهدف هذا التحديث إلى تمكين المؤسسات في القطاعات المختلفة من تحسين الجاهزية، ورفع كفاءة التنسيق، ودعم اتخاذ القرار عند التعامل مع الهجمات السيبرانية المعقدة.

وأشارت تقارير الاستجابة للحوادث إلى أن القطاعات الصناعية، والحكومية، والمالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات كانت من بين الأكثر استهدافًا خلال عام 2024، وهو ما يبرز الحاجة إلى أدوات تدريب عملية تحاكي حوادث واقعية. وتوفر المنصة المحدثة بيئة تفاعلية آمنة تتيح للفرق اختبار استجاباتها الاستراتيجية والتعلم من الأخطاء دون تعريض الأنظمة الحقيقية للخطر.

وشملت التحديثات سيناريوهات مخصصة لشركات تكنولوجيا المعلومات لكاسبريسكى تتناول تحديات البنى التحتية المعقدة، وهجمات التزييف العميق، وسلسلة التوريد، والعلاقات الموثوقة مع أطراف خارجية. كما تم توسيع سيناريو القطاع المصرفي ليحاكي هجمات الفدية، واستهداف أجهزة الصراف الآلي، والضغوط التشغيلية المرتبطة باستمرارية الخدمات والامتثال التنظيمي. أما سيناريو الشركات المحدث، فيوضح الأثر المباشر للهجمات السيبرانية على الإيرادات والسمعة، ويؤكد أهمية التعاون بين الفرق التقنية والإدارية.