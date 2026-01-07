قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها
الحكومة السورية: تأكيد قسد عدم وجود عسكري لها في حلب يعفيها من التدخل الأمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث عالمى جديد حول الوعي بالتوعية السيبرانية.. تفاصيل

رقمنه
رقمنه
أحمد عبد القوى

أعلنت شركة عالمية متخصصة في الأمن السيبراني عن تطوير منصتها التوعوية المتقدمة لمحاكاة الحماية التفاعلية، من خلال إضافة سيناريوهات تدريبية جديدة تعكس التطور السريع في مشهد التهديدات الرقمية. ويهدف هذا التحديث إلى تمكين المؤسسات في القطاعات المختلفة من تحسين الجاهزية، ورفع كفاءة التنسيق، ودعم اتخاذ القرار عند التعامل مع الهجمات السيبرانية المعقدة.

وأشارت تقارير الاستجابة للحوادث إلى أن القطاعات الصناعية، والحكومية، والمالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات كانت من بين الأكثر استهدافًا خلال عام 2024، وهو ما يبرز الحاجة إلى أدوات تدريب عملية تحاكي حوادث واقعية. وتوفر المنصة المحدثة بيئة تفاعلية آمنة تتيح للفرق اختبار استجاباتها الاستراتيجية والتعلم من الأخطاء دون تعريض الأنظمة الحقيقية للخطر.

وشملت التحديثات سيناريوهات مخصصة لشركات تكنولوجيا المعلومات لكاسبريسكى تتناول تحديات البنى التحتية المعقدة، وهجمات التزييف العميق، وسلسلة التوريد، والعلاقات الموثوقة مع أطراف خارجية. كما تم توسيع سيناريو القطاع المصرفي ليحاكي هجمات الفدية، واستهداف أجهزة الصراف الآلي، والضغوط التشغيلية المرتبطة باستمرارية الخدمات والامتثال التنظيمي. أما سيناريو الشركات المحدث، فيوضح الأثر المباشر للهجمات السيبرانية على الإيرادات والسمعة، ويؤكد أهمية التعاون بين الفرق التقنية والإدارية.

رقمنه امن سيبرانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

نبوءات ليلى عبد اللطيف

تحققت نبوءتها… ليلى عبد اللطيف في الصدارة بسبب أحداث فنزويلا

سر فقدان هنادي مهنا وزنها

الخصوصية أولًا ولم تلجأ للجراحة… هنادي مهنا تكشف سر وزنها

مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

بعد تصريحاته عن الحب.. مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

المزيد