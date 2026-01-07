قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
ساعات حاسمة أمام حكومة نتنياهو مع احتدام الخلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد
الرجالة بتتقمص أسرع ولا الستات .. سلوى عبدالغفارتكشف | فيديو
تكنولوجيا وسيارات

من المصانع إلى غرف المعيشة.. أبرز 5 روبوتات أبهرت العالم في CES 2026

الروبوتات والذكاء الاصطناعي يهيمنان على معرض الإلكترونيات العالمي
الروبوتات والذكاء الاصطناعي يهيمنان على معرض الإلكترونيات العالمي
شيماء عبد المنعم

يعد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، أحد أكبر المنصات العالمية لعرض أحدث الابتكارات في صناعة التكنولوجيا، كل عام نشهد أجهزة جديدة ومثيرة، ولم يكن CES 2026 استثناء. 

يميل الاتجاه هذا العام بشكل واضح نحو الروبوتات البشرية الشكل وأجهزة الذكاء الاصطناعي المنزلية، وهو ما قد يمهد الطريق لمستقبل تصبح فيه الروبوتات جزءا من حياتنا اليومية في المنازل والمصانع على حد سواء.

ولكن CES 2026 لم يقتصر على نوع واحد من الروبوتات، بل شمل مجموعة متنوعة تتراوح بين حيوانات أليفة صغيرة تعتمد على اهتمامك، إلى روبوتات صناعية قادرة على العمل في المصانع، فيما يلي نستعرض أبرز 5 روبوتات عرضت خلال CES 2026:

1. روبوت LG CLOiD:

قدمت شركة LG في CES 2026 روبوتها المنزلي الجديد CLOiD، الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لأداء المهام المنزلية مثل الطهي والغسيل. 

يتميز روبوت CLOiD بمظهر لطيف وذراعين متناسقين مع جسمه، بالإضافة إلى شاشة كبيرة تمثل وجهه للتعبير عن المشاعر. يمكن للروبوت التفاعل معك صوتيا أو عبر تعابير الشاشة، ما قد يجعل الاستيقاظ على ابتسامة روبوت وفطور جاهز تجربة ممتعة في المستقبل.

يتميز CLOiD بعجلات لتسهيل الحركة، كما يمكنه الانحناء أو الميل ليبدو أكثر شبها بالبشر، وهو مدمج مع نظام LG ThinQ، ما يجعله خيارا مثاليا لمن يمتلك أجهزة LG المنزلية.

روبوت LG CLOiD

2. روبوت Switchbot Onero H1:

يقدم روبوت Onero H1 من Switchbot تجربة مختلفة، حيث يحتوي على وجه حقيقي ووظائف للأيدي والأذرع، لكنه يعتمد على قاعدة ثابتة للحركة، مثل CLOiD، يمكنه القيام بالأعمال المنزلية اليومية، بما في ذلك الغسيل وتحضير الإفطار.


يستفيد Onero H1 من تقنية OmniSense VLA (الرؤية–اللغة–العمل) لفهم البيئة المحيطة به والتعلم منها، مما يجعله أكثر ذكاء في أداء المهام.

روبوت Switchbot Onero H1

3. روبوت Boston Dynamics Atlas:

استعرضت شركة هيونداي الكورية، المالكة للأغلبية في Boston Dynamics، نموذج Atlas الجديد، وهو روبوت ثنائي الأرجل يشبه الإنسان بالكامل. 

خلال العرض، ظهر Atlas أكثر توازنا ومرونة مقارنة بالإصدارات السابقة، مع مفاصل وأيدي كاملة الوظائف، ما يقربه من الروبوت البشري الكامل.

يستهدف Atlas أداء المهام المتكررة في المصانع، ومن المتوقع بدء عمله في مصنع هيونداي بولاية جورجيا في عام 2028، مع شراكة محتملة مع Google DeepMind لتزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

روبوت Boston Dynamics Atlas

4. روبوت Sweeker Pocket Pet:

بعد استعراض الروبوتات الصناعية، سلطت الأضواء على Sweeker، الحيوان الأليف الصغير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يجمع بين المرح والابتكار التكنولوجي.

يبدأ الروبوت حياته كـ بيضة، ثم ينمو تدريجيا مع العناية والاهتمام، مرورا بمراحل الطفل والمراهق وصولا إلى البلوغ، مستوحى من فكرة ألعاب Tamagotchi الشهيرة في التسعينيات. 

وفي حال إهمال العناية به، “يموت” الروبوت، لكن كونه جهازا آليا يمكن إعادة تشغيله والبدء من جديد، مما يمنح تجربة تفاعلية ممتعة ومستمرة للمستخدمين.

روبوت Sweeker Pocket Pet

5. روبوت Zeroth W1 Robot:

لعشاق فيلم WALL-E، يقدم روبوت Zeroth W1 تجربة أشبه بالواقع، محققا حلم امتلاك روبوت يشبه شخصية الفيلم الشهيرة. 

يتميز روبوت W1 بقدرته على حمل أوزان تصل إلى 50 كيلوجراما، فضلا عن إمكانية استضافة الألعاب والتقاط الصور باستخدام كاميرته المدمجة بدقة 13 ميجابكسل، ويقدر سعر الروبوت في الولايات المتحدة بحوالي 5599 دولار.

روبوت Zeroth W1 Robot
