غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق
حادثة طريفة لـ روبوت بشري تكتسح الإنترنت.. يركل المدرب ويقلد الألم

روبوت Unitree G1
روبوت Unitree G1
شيماء عبد المنعم

انتشر مقطع فيديو لـ روبوت بشري من إنتاج شركة "يونيتري" Unitree، يدعى G1 بشكل سريع على الإنترنت بعد حادثة غير متوقعة أثناء جلسة تدريبية، التي تحولت سريعا إلى ظاهرة كوميدية عبر الإنترنت. 

يظهر المقطع مدربا بشريا يتحكم في روبوت Unitree G1 باستخدام بدلة لالتقاط الحركة، هذه التقنية تسمح للروبوت بمطابقة تحركات المدرب في الوقت الفعلي، وهي وسيلة شائعة لتعليم الروبوتات البشرية الحركات المعقدة.

في البداية، تسير الأمور بسلاسة، حيث يقوم المدرب برمي بعض اللكمات والركلات، ويتبعها الروبوت دون أي مشاكل، ولكن، في أحد المشاهد، يبدو أن الروبوت أخطأ في تقدير حركة الدوران، ليقوم بركلة مباشرة إلى منطقة حساسة بجسم المدرب.

ردة الفعل كانت فورية، انحنى المدرب إلى الأمام، ممسكا بنفسه قبل أن يسقط على ركبتيه، وما أثار الضحك هو أن الروبوت فورا قلد نفس الحركة، حيث انحنى للأمام كما لو كان يتفاعل مع الألم، مما جعل اللحظة تتحول إلى مادة مثيرة للسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سرعان ما انتشر الفيديو على الإنترنت، وظهر على منصة "إكس" (تويتر سابقا) في اليوم التالي، حيث تم تداوله على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل مهندس تسلا المسؤول عن تطوير "سايبروتروك"، ويس موريل، كما اكتسب الفيديو شهرة على "ريديت" ومنتديات أخرى.

https://www.youtube.com/shorts/7l5oDgA4Eas

لقد تم عرض الروبوت البشري Unitree G1 سابقا وهو يمارس رياضات مثل تنس الطاولة، تسديد الكرات في السلة، وأداء روتينات قتالية. 

لكن هذه الحادثة تبرز أحد المخاطر المرتبطة بالتحكم عن بعد في الروبوتات، حيث يمكن للأخطاء الصغيرة في التوقيت أو الحركة أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

على الرغم من هذه الزلة، يظل التحكم عن بعد أداة هامة لتدريب الروبوتات البشرية، خاصة في المهام التي يصعب برمجتها مسبقا، ومع ذلك، تظل هذه الحادثة تذكيرا بأن حتى الروبوتات المتقدمة لا تزال بعيدة عن الكمال.

