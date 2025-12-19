من الخيال إلى الواقع.. روبوت يتولى منصب المدير المالي لأول مرة في التاريخ

أعلنت شركة Pickle Robot، المتخصصة في تصنيع الروبوتات المستقلة لتفريغ البضائع في المستودعات ومراكز التوزيع، عن تعيين جيف إيفانسون أول مدير مالي (CFO) لها، وذلك بعد أيام من تقارير عن صفقة كبيرة مع شركة UPS.

شركة Pickle Robot تعين مسؤولا ماليا جديدا من تسلا

الشركة، التي يقع مقرها في شارلستاون بولاية ماساتشوستس، أعلنت يوم الخميس عن انضمام إيفانسون إليها كمسؤول مالي، وكان إيفانسون قد بدأ العمل مع الشركة كمستشار منذ سبتمبر الماضي، قبل أن ينضم إليها بشكل دائم.

كان الروبوت إيفانسون يشغل سابقا منصب نائب الرئيس للعلاقات مع المستثمرين والاستراتيجية في تسلا بين عامي 2011 و2017، حيث عمل بشكل مباشر مع إيلون ماسك وساهم في مساعدة الشركة على جمع التمويل من خلال القروض والأسهم لدعم إطلاق عدة خطوط سيارات تسلا، بالإضافة إلى استحواذات الشركة.

وسيكون إيفانسون أول مدير مالي لشركة Pickle، التي تأسست في 2018 وجمعت حوالي 100 مليون دولار من رأس المال الاستثماري.

ووفقا لتقارير “بلومبرج”، التعيين الجديد يأتي في وقت حاسم، حيث تسعى Pickle إلى توسيع عملياتها عبر مواقع متعددة وبناء علاقات تجارية أكثر تعقيدا مع شركات النقل والموردين الخارجيين للخدمات اللوجستية (3PLs).

تتطلب هذه المرحلة إدارة متقنة للأمور المالية، بدءا من التصنيع والعقود الإنتاجية، وصولا إلى إدارة المخزون ورأس المال العامل، إضافة إلى إدارة شبكات الخدمات الميدانية.

إلى جانب ذلك، قد تستعين Pickle بأساليب تمويل مبتكرة مثل عقود الإيجار أو النماذج المعتمدة على الاستخدام لتخفيف عبء النفقات الرأسمالية Capex على عملائها.

كما أن الانتقال من عدد محدود من الروبوتات التجريبية إلى نشر مئات الروبوتات يتطلب إدارة صارمة لسلسلة الإمداد، وضمانات للوقت التشغيلي، وحسابات دقيقة للهوامش الربحية.