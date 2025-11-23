روبوت صيني يحقق رقما قياسيا عالميا بالسير 106 كيلومترات دون توقف

سجل روبوت صيني شبيه بالبشر رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن سار لمسافة 106 كيلومترات بين مدينتين شرقي الصين دون أن يقف.

وطور الروبوت A2 من قبل شركة Agibot في شنجهاي، حيث انطلق من مدينة Suzhou في ليلة 10 نوفمبر ووصل إلى The Bund في شنجهاي في ساعات الفجر الأولى من 13 نوفمبر.

روبوت صيني يحقق رقما قياسيا عالميا بالسير 106 كيلومترات

اعتمد الروبوت على نظام البطاريات سريع التبديل الخاص بـ Agibot، مما سمح له بالبقاء نشطا طوال الرحلة، حيث سجلت المسافة الرسمية 106.286 كيلومتر يوم الخميس.

وقال وانج تشوانج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Agibot: "السير من Suzhou إلى شنجهاي مهمة صعبة حتى بالنسبة للعديد من البشر، لكن الروبوت نجح في تحقيقها".

وأضاف: "هذا يثبت نضج العتاد والبرمجيات الخاصة بالتوازن والتحمل، ويضع أساسا قويا لنشر الروبوتات على نطاق تجاري واسع".

وزود الروبوت بنظام مزدوج لتحديد المواقع GPS، ومستشعرات LiDAR وأشعة تحت حمراء لقياس العمق، ما مكنه من التنقل في سيناريوهات معقدة مثل إشارات المرور والممرات الضيقة والأرصفة المزدحمة، مع الحفاظ على استقرار الرؤية ليلا ونهارا.

واستطاع الروبوت اجتياز طرق الأسفلت، والأرصفة المبلطة، والجسور، والممرات اللمسية والمنحدرات، مع الالتزام بقواعد المرور طوال الرحلة.

وعند وصوله، وصف الروبوت الرحلة بأنها "تجربة لا تنسى في حياته الميكانيكية"، مضيفا بشكل فكاهي أنه "قد يحتاج إلى حذاء جديد".

وكان الروبوت الصيني Tien Kung Ultra، الذي طوره مركز الابتكار للروبوتات الشبيهة بالبشر في بكين، قد أتم في أبريل الماضي نصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترا في ساعتين و40 دقيقة.