سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة، وذلك بعد موجة الانخفاض الأخيرة التي سجل خلالها سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

كما انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيهًا وفقًا لآخر تحديثات السوق، وجاء هذا الأداء تزامنًا مع تسجيل الأونصة العالمية مستوى 4064 دولارًا، مما انعكس على التعاملات المحلية خلال الساعات الماضية.

استقرار الأسعار بعد الانخفاض الأخير

أكد لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، أن أسعار الذهب شهدت حالة من الثبات بعد التراجعات الأخيرة، موضحًا أن السوق تتأثر بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل مصر. 

وأشار إلى أن حركة البيع والشراء شهدت نشاطًا محدودًا بسبب الترقب المستمر لدى المستهلكين لمدى استمرار الانخفاض.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

تشهد المصنعية تفاوتًا واضحًا بين المشغولات الذهبية والسبائك، إذ تتراوح سعر المصنعية للمشغولات بين 100 و250 جنيهًا للجرام، بينما تكون أقل بكثير في حالة السبائك نظرًا لعدم وجود أشكال أو تصنيع إضافي عليها، مما يجعلها الخيار الأكثر تفضيلًا لدى المدخرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع – شراء)

جاءت الأسعار المحدّثة في أسواق الصاغة اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 كالآتي:

سعر الذهب عيار 24

6245.75 جنيه بيع

6188.5 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22

5725.25 جنيه بيع

5672.75 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 21

5465 جنيه بيع

5415 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 18

4684.25 جنيه بيع

4641.5 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 14

3643.25 جنيه بيع

3610 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 12

3122.75 جنيه بيع

3094.25 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 9

2342.25 جنيه بيع

2320.75 جنيه شراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

43720 جنيه بيع

43320 جنيه شراء
ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عالميًا

4065.30 دولار بيع

4064.71 دولار شراء

اتجاه المواطنين لشراء عيار 18

وأشار تجار الذهب إلى أن عيار 18 يواصل جذب اهتمام شريحة واسعة من المستهلكين، خصوصًا بعد الارتفاعات السابقة في أسعار الذهب، نظرًا لتنوع أشكاله وانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى، مما جعله خيارًا شائعًا في الأسواق.

 

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
