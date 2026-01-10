قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية عمر مرموش ورامي ربيعة| صور
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
محافظا الإسماعيلية والوادي الجديد ينهيان خلافات قبيلتي البياضية والعبابدة

الإسماعيلية انجي هيبة

في مشهد يجسد وحدة الصف وترسيخ قيم التسامح المجتمعي، ترأس اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جلسة الصلح بين قبيلتيِّ البياضية والعبابدة؛ لإنهاء الخلافات التي نشبت على خلفية العملية الانتخابية، وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وشهدت جلسة الصلح التي عُقدت بديوان قبيلة البياضية بالقنطرة غرب، حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، النائب سليمان وهدان، النائب محمد طلبة، النائب سامي سليم، النائب موسى خالد "أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية"، والنائب عطيه ابو قردود، النائب سعيد العماري، النائب موسى عكيرش، والنائب فايز أبوحرب "نواب محافظة شمال سيناء" وكذلك النائب عصام منسي عضو مجلس النواب السابق والدكتور سلمان اليماني والأب  ساويرس، ومحمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إلى جانب كبار العائلات والعواقل والمشايخ والعُمد، رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في أجواء سادها الود والتفاهم.

وأسفرت الجلسة عن إنهاء الخلاف بشكل كامل بين الطرفين، حيث جرى التصالح وتصافح الحضور، مع تعهد الجميع بطي صفحة الخلاف والعمل على تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

وأكد الحضور أهمية تغليب المصلحة العامة والحفاظ على الروابط الاجتماعية، بما يعكس روح المسؤولية والتلاحم بين أبناء الوطن، ودعم جهود الدولة في ترسيخ الأمن والسلم المجتمعي.

الإسماعيلية

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

