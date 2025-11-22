قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
اقتصاد

سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية اليوم السبت

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، مستهل التعاملات المسائية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today ، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع الذهب في مصر اليوم السبت

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6225 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 الأكثر انتشارًا إلى 5705  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 5445 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4665 جنيهًا . 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 3630 جنيهًا . 

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم 3110 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 43560 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في السوق المحلي

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 193555جنيها.

سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4065.87 جنيه

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب الجنيه الذهب أسعار الذهب

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

