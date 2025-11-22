سعر الذهب في مصر اليوم السبت 22-11-2025.. عيار 21 وصل كام؟

سجل سعر الذهب اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 استقرارا في محلات الصاغة المصرية، بعد آخر تراجع سجله سعر جرام الذهب عيار 21.

سعر الذهب اليوم السبت 22 نوفمبر 2025

استقر سعر الذهب اليوم بعد الانخفاض الأخير وفقا لتصريحات لطفى منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، ليسجل القيم التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 6245 جنيها للجرام،.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 5465 جنيهًا للجرام،

وسجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 4684 جنيها للجرام،

سجل سعر الجنيه الذهب 43720 جنيها.

سعر الذهب عالميًا 2025

سجلت أسعار الذهب فى العقود الفورية نحو 4،052.58 دولارا للأونصة.