قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 1.8 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حلم النجوم ليس سهلا.. ماذا يتطلب الطريق إلى الفضاء؟

الفضاء
الفضاء
أمينة الدسوقي

أن يصبح الإنسان رائد فضاء في وكالة ناسا ليس مجرد حلما طفوليا، بل التزام مهني وشخصي بالغ الصعوبة فرغم بريق الرحلات الفضائية، فإن الطريق إلى ارتداء بدلة الفضاء يبدأ غالبا في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، حين يترك المرشحون وظائف مستقرة ومسارات مهنية ناجحة ليبدؤوا من الصفر، دون أي ضمان للوصول إلى الفضاء.

وبحسب ما أورده موقع Space المتخصص، فإن حياة رائد الفضاء تقوم في معظمها على التدريب والسفر والعمل التقني المكثف، فيما لا تمثل الرحلات الفضائية سوى جزء صغير من مسيرته المهنية.

متطلبات صارمة لاختيار رواد الفضاء

تفرض ناسا شروطا دقيقة وصارمة لاختيار رواد الفضاء، تجمع بين اللياقة البدنية العالية والكفاءة العلمية والقدرة على العمل في بيئات قاسية ومعزولة.

وتشمل المتطلبات الأساسية:

-الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو العلوم البيولوجية أو الفيزيائية أو علوم الحاسوب أو الرياضيات

-خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات، أو ما يعادل 1000 ساعة طيران كقائد طائرة نفاثة

-اجتياز الفحص الطبي الخاص برواد الفضاء التابع لناسا

مهارات إضافية تصنع الفارق

إلى جانب الشروط الأكاديمية، تمنح ناسا أولوية للمرشحين الذين يمتلكون مهارات إضافية، مثل:

-الغوص الاحترافي

-الخبرة في الحياة البرية والبقاء على قيد الحياة

-القدرات القيادية والعمل ضمن فرق

-إتقان لغات أجنبية، وعلى رأسها اللغة الروسية، التي يُطلب من جميع رواد الفضاء تعلمها نظرا للتعاون الدولي في محطة الفضاء الدولية

مركبات الفضاء من سويوز إلى أوريون

يمتلك رواد الفضاء اليوم خيارات متعددة للوصول إلى الفضاء، أبرزها مركبة سويوز الروسية، التي تستخدم للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، الوجهة الرئيسية لاختبار الرحلات طويلة الأمد.

وفي المقابل، تخطط ناسا للعودة إلى ما وراء مدار الأرض المنخفض، عبر مهمات إلى القمر والمريخ، مستخدمة مركبة أوريون المصممة لاستكشاف الفضاء السحيق.

المركبات التجارية وعودة الإقلاع من أمريكا

تشهد السنوات المقبلة تحولا مهما مع دخول المركبات التجارية إلى الخدمة تعمل شركتا سبيس إكس وبوينج على تطوير مركبات فضائية ضمن برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا.

ومع اكتمال هذه المركبات، سيعود رواد الفضاء الأميركيون للإقلاع من الأراضي الأميركية لأول مرة منذ انتهاء برنامج مكوك الفضاء عام 2011.

بوابة الفضاء السحيق خطوة نحو المريخ

ضمن رؤيتها طويلة الأمد، تخطط ناسا لإرسال رواد فضاء إلى المريخ خلال العقد الرابع من القرن الحادي والعشرين وكجزء من هذه الخطة، أعلنت الوكالة عن إنشاء محطة فضائية قرب القمر تعرف باسم "بوابة الفضاء السحيق".

وستستخدم هذه المحطة لتدريب رواد الفضاء على مهمات الفضاء العميق، واختبار التقنيات اللازمة للرحلات الطويلة إلى الكواكب البعيدة.

الحياة الحقيقية لرائد الفضاء

رغم تركيز الأضواء على الرحلات الفضائية، يقضي رواد الفضاء معظم حياتهم المهنية في التدريب والدعم الأرضي ويخضع المرشحون في البداية لتدريب أساسي يستمر قرابة عامين، يتعلمون خلاله مهارات البقاء على قيد الحياة.

تشمل مراحل التدريب المتقدم مهام معقدة، أبرزها:

-تعلم السير في الفضاء داخل مختبر الطفو المحايد

-التدريب على استخدام الذراع الروبوتية لمحطة الفضاء الدولية Canadarm2

-قيادة طائرات T-38 التابعة لناسا

-التدريب على تشغيل أنظمة محطة الفضاء الدولية

-إتقان اللغة الروسية

-كما يخضع الرواد لتدريبات في الجيولوجيا والبقاء على قيد الحياة لتعزيز مهارات القيادة والانضباط والعمل الجماعي.

ما وراء الحلم

الطريق إلى الفضاء مليء بالتحديات والتضحيات، لكنه يظل أحد أكثر المسارات المهنية تميزا في العالم فأن تصبح رائد فضاء في ناسا يعني أن تكون مستعدا لسنوات من التدريب الصارم، مقابل لحظات نادرة تنظر فيها إلى الأرض من خارج حدودها.

رائد فضاء وكالة ناسا ارتداء بدلة الفضاء الفضاء السحيق بوابة الفضاء السحيق ناسا محطة الفضاء الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

عبد الله السعيد

إعلامي: عبد الله السعيد يقترب من الشفاء والجاهزية قبل مباراة إنبي

محمد صلاح

أحمد حسن: صلاح يعادل رقم حسام حسن ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين لمصر في كأس الأمم

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

بالصور

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد