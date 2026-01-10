الفضاء ليس آمنا دائما.. وعكة صحية تعجل بعودة طاقم من 3 دول إلى الأرض

في خطوة نادرة تعكس حساسية العمل في بيئة الفضاء، قررت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إنهاء مهمة فضائية على متن محطة الفضاء الدولية قبل موعدها، عقب تعرض أحد رواد الفضاء لمشكلة صحية استدعت اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة.

قرار استثنائي بإنهاء المهمة مبكرًا

أعلنت «ناسا»، أن الطاقم المكون من أربعة رواد فضاء أميركيين اثنين، وياباني، وروسي سيعود إلى الأرض خلال الأيام المقبلة، في توقيت أبكر من المخطط له.

ويأتي القرار رغم تأكيد الوكالة أن الحالة الصحية للرائد المصاب مستقرة في الوقت الحالي.

إلغاء أول عملية سير في الفضاء هذا العام

وبسبب هذه التطورات، ألغت «ناسا» أول عملية سير في الفضاء كان من المقرر تنفيذها خلال العام الجاري، والتي كانت تهدف إلى التحضير لنشر ألواح شمسية جديدة لتعزيز إمدادات الطاقة للمحطة الفضائية الدولية.

تفاصيل صحية طي الكتمان

امتنعت الوكالة عن الكشف عن هوية رائد الفضاء أو طبيعة المشكلة الصحية، التزاما بخصوصية المريض.

وأكد الدكتور جيمس بولك، كبير المسؤولين الصحيين والطبيين في «ناسا»، أن الوضع لا يُصنف كحالة طوارئ داخل المحطة، موضحا أن القرار جاء «من باب الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة عضو الطاقم».

أول إجلاء طبي في تاريخ المحطة

وأشار بولك إلى أن هذه الواقعة تعد أول عملية إجلاء طبي تقوم بها «ناسا» من محطة الفضاء الدولية، رغم تسجيل حالات علاج سابقة لرواد الفضاء على متنها، شملت آلام الأسنان والأذن وغيرها من المشكلات الصحية البسيطة.

طاقم متعدد الجنسيات ومهمة لم تكتمل

وكان الطاقم قد وصل إلى المختبر المداري في أغسطس الماضي على متن مركبة «سبيس إكس»، في مهمة كان من المقرر أن تمتد لستة أشهر على الأقل.

ويضم الطاقم زينا كاردمان ومايك فينكي من «ناسا»، وكيميا يوي من اليابان، وأوليج بلاتونوف من روسيا.

مهام مؤجلة وخبرات متفاوتة

وكان من المخطط أن ينفذ فينكي وكاردمان عملية السير في الفضاء المؤجلة.

وتُعد هذه الزيارة الرابعة لفينكي إلى المحطة الفضائية، والثانية للياباني كيميا يوي، بينما تمثل الرحلة أول تجربة فضائية لكل من كاردمان وبلاتونوف.

استمرار العمل على متن المحطة

في الوقت نفسه، يواصل ثلاثة رواد فضاء آخرين مهامهم على متن المحطة، وهم كريس ويليامز من «ناسا»، والروسيان سيرغي ميكاييف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، الذين انطلقوا في نوفمبر الماضي على متن صاروخ «سويوز»، ومن المقرر عودتهم إلى الأرض خلال فصل الصيف المقبل.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على المخاطر الصحية التي قد يواجهها رواد الفضاء، رغم التقدم الهائل في تقنيات الاستكشاف والطب الفضائي، مؤكدة أن الفضاء يظل بيئة قاسية لا تخلو من المفاجآت.