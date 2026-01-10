قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص
إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار
مهيب عبد الهادي: الأهلي بعد بيع محمد عبد المنعم معرفش يعوضه
اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار
7 أيام فقط.. إسرائيل تقـ.تل رضيعا بتركه في البرد القارس
فوز هشام إبراهيم عبد الحميد بالدائرة الأولى قسم أول المنتزه بالإسكندرية
إخلاء سبيل المتهمة بدهس الطالبة جنى بالتجمع بعد تسديد الكفالة
وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل “الخط الأصفر”
فيروز تنهار من البكاء فى جنازة ابنها هلي الرحباني
الأحوال الشخصية والمطورون العقاريون أبرزها.. ملفات وتشريعات ساخنة تتصدر أجندة برلمان 2026
مدبولي: نسابق الزمن لإدخال أكبر عدد من الصروح الطبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أصل الحكاية

الفضاء ليس آمنا دائما.. وعكة صحية تعجل بعودة طاقم من 3 دول إلى الأرض

الفضاء
الفضاء
أمينة الدسوقي

في خطوة نادرة تعكس حساسية العمل في بيئة الفضاء، قررت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إنهاء مهمة فضائية على متن محطة الفضاء الدولية قبل موعدها، عقب تعرض أحد رواد الفضاء لمشكلة صحية استدعت اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة.

قرار استثنائي بإنهاء المهمة مبكرًا

أعلنت «ناسا»، أن الطاقم المكون من أربعة رواد فضاء  أميركيين اثنين، وياباني، وروسي سيعود إلى الأرض خلال الأيام المقبلة، في توقيت أبكر من المخطط له.

ويأتي القرار رغم تأكيد الوكالة أن الحالة الصحية للرائد المصاب مستقرة في الوقت الحالي.

إلغاء أول عملية سير في الفضاء هذا العام

وبسبب هذه التطورات، ألغت «ناسا» أول عملية سير في الفضاء كان من المقرر تنفيذها خلال العام الجاري، والتي كانت تهدف إلى التحضير لنشر ألواح شمسية جديدة لتعزيز إمدادات الطاقة للمحطة الفضائية الدولية.

تفاصيل صحية طي الكتمان

امتنعت الوكالة عن الكشف عن هوية رائد الفضاء أو طبيعة المشكلة الصحية، التزاما بخصوصية المريض.

وأكد الدكتور جيمس بولك، كبير المسؤولين الصحيين والطبيين في «ناسا»، أن الوضع لا يُصنف كحالة طوارئ داخل المحطة، موضحا أن القرار جاء «من باب الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة عضو الطاقم».

أول إجلاء طبي في تاريخ المحطة

وأشار بولك إلى أن هذه الواقعة تعد أول عملية إجلاء طبي تقوم بها «ناسا» من محطة الفضاء الدولية، رغم تسجيل حالات علاج سابقة لرواد الفضاء على متنها، شملت آلام الأسنان والأذن وغيرها من المشكلات الصحية البسيطة.

طاقم متعدد الجنسيات ومهمة لم تكتمل

وكان الطاقم قد وصل إلى المختبر المداري في أغسطس الماضي على متن مركبة «سبيس إكس»، في مهمة كان من المقرر أن تمتد لستة أشهر على الأقل. 

ويضم الطاقم زينا كاردمان ومايك فينكي من «ناسا»، وكيميا يوي من اليابان، وأوليج بلاتونوف من روسيا.

مهام مؤجلة وخبرات متفاوتة

وكان من المخطط أن ينفذ فينكي وكاردمان عملية السير في الفضاء المؤجلة. 

وتُعد هذه الزيارة الرابعة لفينكي إلى المحطة الفضائية، والثانية للياباني كيميا يوي، بينما تمثل الرحلة أول تجربة فضائية لكل من كاردمان وبلاتونوف.

استمرار العمل على متن المحطة

في الوقت نفسه، يواصل ثلاثة رواد فضاء آخرين مهامهم على متن المحطة، وهم كريس ويليامز من «ناسا»، والروسيان سيرغي ميكاييف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، الذين انطلقوا في نوفمبر الماضي على متن صاروخ «سويوز»، ومن المقرر عودتهم إلى الأرض خلال فصل الصيف المقبل.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على المخاطر الصحية التي قد يواجهها رواد الفضاء، رغم التقدم الهائل في تقنيات الاستكشاف والطب الفضائي، مؤكدة أن الفضاء يظل بيئة قاسية لا تخلو من المفاجآت.

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

حادث تصادم بالصحراوي

وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

وزير الاسكان خلال الجولة

وزير الإسكان يتفقد مشروعات سكنية بمدينة العلمين الجديدة

اسعار الذهب

تحوّط التجار ونقص الخام يرفعان أسعار الذهب في السوق المحلية

حسن الخطيب

الصعيد يشهد نهضة استثمارية.. وزير الاستثمار يتفقد مشروعات صناعية رائدة بالمنطقة الحرة بقفط

بالصور

منهم هند صبري ومنة شلبي.. صراع النجوم فى سباق رمضان بمسلسلات 15 حلقة

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

حملة لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المحطة وشارعي البوسطه وفاروق بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

