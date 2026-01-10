قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية عمر مرموش ورامي ربيعة| صور
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
الرعاية الصحية: مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى فايد التخصصي

مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى فايد التخصصي منذ بدء التشغيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى فايد التخصصي منذ بدء التشغيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية نجحت في تقديم أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية منذ بدء التشغيل وحتى الآن، في إنجاز يعكس كفاءة منظومة التشغيل، والتوسع المدروس في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

وأوضح بيان الهيئة أن المستشفى قدّم أكثر من ربع مليون خدمة بالعيادات الخارجية، و121,028 خدمة طوارئ، إلى جانب 14,888 خدمة بالقسم الداخلي، كما نجح الفريق الطبي في إجراء 11,108 عملية جراحية بمختلف التخصصات، بما يؤكد جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة على مدار الساعة.

وأضاف البيان أن المستشفى سجلت معدلات مرتفعة في تقديم خدمات الرعاية الحرجة والمتخصصة، حيث تم تقديم 1,097 خدمة داخل الحضّانات، و1,682 خدمة بوحدات الرعاية المركزة، فضلًا عن تنفيذ أكثر من نصف مليون فحصًا معمليًا وتشخيصيًا باستخدام أحدث أجهزة التحاليل والأشعة، بما يدعم سرعة ودقة التشخيص واتخاذ القرار الطبي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفى فايد التخصصي تمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية بإقليم قناة السويس، ونموذجًا متقدمًا للمستشفيات الذكية التي تعتمد على التشغيل الرقمي، ونظم المعلومات الصحية، والملف الطبي الإلكتروني الموحد، بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة وآمنة ومتواصلة.

وأشار السبكي إلى أن المستشفى تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 60 سريرًا، تشمل 12 سرير رعاية مركزة، و44 سريرًا داخليًا، إلى جانب 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية العالمية، فضلًا عن 12 حضّانة للأطفال المبتسرين، و20 وحدة للغسيل الكلوي، و2 رعاية وسيطة، ما يجعلها صرحًا طبيًا متكاملًا قادرًا على تقديم خدمات تخصصية دقيقة وفق أعلى معايير الجودة.

ونوّه رئيس الهيئة إلى أن المستشفى تضم كوادر طبية وتمريضية وإدارية مدرّبة وفق أحدث النظم العالمية، وتعمل وفق بروتوكولات علاجية معتمدة، مع تطبيق صارم لمعايير سلامة المرضى ومكافحة العدوى، بما يعزز ثقة المنتفعين ويرفع معدلات الرضا عن الخدمات المقدمة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية هيئة الرعاية الصحية

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

