قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عيار 21 يتراجع.. سعر الذهب الآن في مصر بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا عقب إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وسجل الذهب انخفاضًا بلغ 20 جنيهًا في جرام عيار 21، في حين هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 160جنيهًا، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في الأسواق ومحلات الصاغة.
 

الذهب اليوم


 

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بعد التراجع جاء كالتالي:

أسعار الذهب في محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 24: 6228.5 جنيه للبيع و6171.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22: 5709.5 جنيه للبيع و5657.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21: 5450 جنيهًا للبيع و5400 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18: 4671.5 جنيه للبيع و4628.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3633.25 جنيه للبيع و3600 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12: 3114.25 جنيه للبيع و3085.75 جنيه للشراء
 

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 43,600 جنيه للبيع و43,200 جنيه للشراء، بانخفاض 160 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة قبل قرار البنك المركزي.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، شهد المعدن النفيس انخفاضًا محدودًا، حيث بلغ:

سعر الذهب الفوري: 4059.54 دولار للأوقية للبيع و4059.03 دولار للشراء

تأثير قرار البنك المركزي

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، بما في ذلك:

عائد الإيداع عند 21%

عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%

سعر العملية الرئيسية عند 21.5%

سعر الائتمان والخصم عند 21.5%

كان له أثر مباشر على تحركات أسعار الذهب اليوم، حيث انعكس القرار في انخفاض أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب. 

وأوضح البنك المركزي أن تثبيت الفائدة جاء انعكاسًا لتقييم آخر تطورات التضخم واستشراف اتجاهاته، وهو ما يؤثر بدوره على تكلفة الأموال وسلوك المستثمرين في سوق الذهب.

تذبذب الذهب

يواصل الذهب أداءه ضمن الحدود السعرية الحالية، مع متابعة دقيقة من التجار والمستثمرين، حيث تعتمد حركة الأسعار على عدة عوامل تشمل أسعار الدولار، سعر الفائدة، حجم الطلب المحلي والإقليمي، إضافة إلى تحركات البورصات العالمية. 

ويظل الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والحماية من مخاطر التضخم والتقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب الفوري سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 قرار البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد