عيار 21 يتراجع.. سعر الذهب الآن في مصر بعد قرار البنك المركزي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا عقب إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وسجل الذهب انخفاضًا بلغ 20 جنيهًا في جرام عيار 21، في حين هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 160جنيهًا، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في الأسواق ومحلات الصاغة.







سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بعد التراجع جاء كالتالي:

أسعار الذهب في محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 24: 6228.5 جنيه للبيع و6171.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22: 5709.5 جنيه للبيع و5657.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21: 5450 جنيهًا للبيع و5400 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18: 4671.5 جنيه للبيع و4628.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3633.25 جنيه للبيع و3600 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12: 3114.25 جنيه للبيع و3085.75 جنيه للشراء



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 43,600 جنيه للبيع و43,200 جنيه للشراء، بانخفاض 160 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة قبل قرار البنك المركزي.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، شهد المعدن النفيس انخفاضًا محدودًا، حيث بلغ:

سعر الذهب الفوري: 4059.54 دولار للأوقية للبيع و4059.03 دولار للشراء

تأثير قرار البنك المركزي

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، بما في ذلك:

عائد الإيداع عند 21%

عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%

سعر العملية الرئيسية عند 21.5%

سعر الائتمان والخصم عند 21.5%

كان له أثر مباشر على تحركات أسعار الذهب اليوم، حيث انعكس القرار في انخفاض أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب.

وأوضح البنك المركزي أن تثبيت الفائدة جاء انعكاسًا لتقييم آخر تطورات التضخم واستشراف اتجاهاته، وهو ما يؤثر بدوره على تكلفة الأموال وسلوك المستثمرين في سوق الذهب.

تذبذب الذهب

يواصل الذهب أداءه ضمن الحدود السعرية الحالية، مع متابعة دقيقة من التجار والمستثمرين، حيث تعتمد حركة الأسعار على عدة عوامل تشمل أسعار الدولار، سعر الفائدة، حجم الطلب المحلي والإقليمي، إضافة إلى تحركات البورصات العالمية.

ويظل الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والحماية من مخاطر التضخم والتقلبات الاقتصادية.