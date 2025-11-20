تراجع طفيف في أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، العشرين من نوفمبر تشرين الثاني، وسط ارتفاع الدولار وتقلص رهانات خفض الفدرالي للفائدة الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 33% تقريبا خفض معدل الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 9 و10 ديسمبر كانون الأول بانخفاض عن 49% أمس الأربعاء.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في بيئة معدل الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

هذا وأظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي والذي صدر أمس تحذير صانعي السياسات من أن خفض معدل الفائدة قد يقوض جهود مكافحة التضخم. وكان مجلس الاحتياطي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعيه في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.

وينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الأميركية في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن توفر البيانات المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة البنك المركزي.

تراجع سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 4074 دولاراً للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأقل من 0.1% إلى 4076.7 دولار للأونصة.