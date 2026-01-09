قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

خالد يوسف

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026، عبر البوابة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتسهيل الإجراءات على المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن للمستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ،2026 بالرقم القومي، عبر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيارة الموقع الرسمي من هذا الرابط هــنـــا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وتشمل الخطوات الآتية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنــــا.

ـ اختيار قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة

ـ اضغط على خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ـ ادخل الرقم القومي

ـ سيتم عرض نتيجة الطلب كاملة

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2026 من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ الاتصال بالرقم 1444 واختيار خدمات ذوي الإعاقة وكتابة الرقم القومي.

ـ الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ـ صورتان شخصيتان حديثتان 4×6

ـ بطاقة الرقم القومي (أصل وصورة)

ـ شهادة ميلاد الأبناء إن وُجدت

ـ تقرير طبي مميكن يوضح نوع الإعاقة

ـ مستند الوصاية في حالة فقد الأهلية

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن كارت الخدمات المتكاملة 2026 يوفر عدد من المزايا وهي كالتالي.

ـ التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

ـ الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.

ـ الإعفاء من الضرائب.

ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

ـ الدمج في المعاهد والجامعات، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

ـ تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

على من يرغب في استخراج كارت الخدمات المتكاملة، أن يكون المتقدم مصابًا بالإعاقات التالية:

ـ شلل الأطفال الشديد.

ـ الإعاقات المتعددة.

ـ البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

ـ كفيف البصر.

ـ ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

ـ الجذام

ـ فقد السمع التام.

ـ الإعاقات الذهنية الشديدة.

ـ الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

ـ اضطراب طيف التوحد.

ـ الشلل الدماغي.

ـ الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

ـ الشلل الرباعي.

الفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ـ أصحاب الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية.

ـ أصحاب متلازمة داون.

ـ أصحاب متلازمة القزامة وذوي الإعاقة الجسدية.

الرقم القومي الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة 2026 وزارة التضامن الاجتماعي

