محافظات

تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بمختلف مراكز الشرقية

محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإنتهاء من تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها القانون بما يسهم في تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم.

ومن جانبه أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم تسليمها شملت دفعتين بإجمالي تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بمختلف مراكز الشرقية كارت بواقع 1146 بطاقة بالدفعة الأولى و 1687 بطاقة بالدفعة الأخيرة وذلك للأشخاص المستحقين ممن أجروا الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويُحدد نوعها ودرجتها أو الحاصلين بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن الوزارة أتاحت خدمة الإستعلام عن أماكن إستلام بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمى  للوزارةmoss.gov.eg   والخط الساخن رقم ١٥٠٤٤ والإدارات الإجتماعية التابعة للمديرية.

وأشار إلى أن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي بأحد مستشفيات وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الإجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.

