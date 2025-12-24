زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب شرقي تايوان

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أن زلزالا بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم /الأربعاء/ مقاطعة "تايتونج" الواقعة جنوب شرقي البلاد.



وأضافت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 11.9 كيلومتر، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر مادية أو سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية.



وتقع تايوان بالقرب من ملتقى صفيحتين تكتونيتين، ما يجعلها عرضة بشكل مستمر للزلازل.. حيث لقي أكثر من 100 شخص حتفهم جراء زلزال ضرب جنوب البلاد في عام 2016، في حين أودى زلزال بلغت شدته 7.3 درجة في عام 1999 بحياة أكثر من ألفي شخص.