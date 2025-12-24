انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

حسن الخطيب
حسن الخطيب
ولاء عبد الكريم

تفقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سير العمل في مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية بمنطقة " لاظوغلي" بوسط البلد، حيث يعد من أهم مشروعات الصندوق السيادي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف إعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهداف الصندوق.

ويهدف المشروع إلى إعادة تطوير عمراني لمقر وزارة الداخلية السابق بـ" لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل، حيث يقدّم وجهة متكاملة تضم مكونات ضيافة تشمل فندق تحت ادارة شركة ماريوت العالمية وشقق فندقية، مركز ابداع، مساحات مكتبية وإدارية، متاجر ومنافذ للأطعمة والمشروبات، مرافق ترفيهية، ومساحات مخصّصة للبرامج والأنشطة الثقافية.

و تتضمن رؤية تطوير المشروع إعادة إحياء منطقة محورية ذات طابع ثقافي وتاريخي في وسط البلد بالقاهرة، وهذه الرؤية تهدف الى تطوير منظور جديد للمنشات الترفيهية والسياحية والعملية، مع الحفاظ على الأصالة والتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة.

كما ويضم الموقع سبيل شريف باشا، الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1913م، ما يضفي على المشروع الطابع الأثري الفريد.

وقد استُلهمت التصميمات الهندسية للمشروع من هذا التراث، لضمان انسجام التطوير مع التنسيق الحضري والتاريخي للمنطقة، مع تقديم تجربة عصرية متميزة للزوار والمقيمين.

ويبلغ عدد الغرف الفندقية التي سيتيحها المشروع ٣٦٤ غرفة فندقية وعدد ٣٥ وحدة تجارية ومساحات إدارية وترفيهية بمساحة ٢٠ ألف متر مربع ، ويتيح المشروع ٣ الاف فرصة عمل مباشرة  و10 الاف فرصة عمل غير مباشرة ومن المقرر الانتهاء منه في النصف الأول من ٢٠٢٧ .

وأكد المهندس حسن الخطيب،  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المشروع الكبير هو تطبيق عملي لنهج الصندوق السيادي، بالعمل على تحقيق أقصي استفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها لمشروعات كبرى تدر دخلاً للدولة وتسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح الخطيب أن الصندوق السيادي هدفه ليس البيع ولكن تعظيم العائد من أصول الدولة بما يعزز من ميزانية الدولة ويحفظ حقول الأجيال القادمة.

من جانبه اكد مجدي قصبجي، رئيس مجلس إدارة  شركة ريلاينس لتطوير المشروعات العقارية  اهمية اطلاق هذا المشروع الرائد في وسط البلد بالقاهرة".

وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجًا حيًا لمجمع متكامل يقدم مزيجاً متميزاً  للأعمال والترفيه والسياحة، ويجسد رؤية شاملة في إعادة إحياء وسط البلد وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة.

في هذا الإطار أكدت نهي خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أن الصندوق نجح مع شركائه وبالاستعانة ببيوت خبرة دولية في وضع تصور لإعادة استغلال مبنى وزارة الداخلية في " لاظوغلي " وتحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد.

استثمارات التنسيق الحضري الأجيال القادمة تطوير عمراني المشروعات العقارية

