قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

معهد التخطيط القومي يطلق أول ماجستير رقمي في المتابعة والتقييم في مصر والمنطقة

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي
أ ش أ

أعلن معهد التخطيط القومي عن فتح باب التقديم لأول برنامج ماجستير رقمي (Digital Master's Program) في المتابعة والتقييم (Monitoring & Evaluation) بنظام الدراسة عن بُعد، للعام الأكاديمي 2025 - 2026.


وذكر المعهد أن تلك الخطوة الرائدة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول للمعرفة المتخصصة داخل مصر وخارجها، لافتة إلى أن البرنامج صُمم لبناء وتنمية قدرات الكوادر العاملة في مجالات التخطيط والمتابعة والتقييم، وتمكينهم من أدوات تحليل الأداء، وقياس الأثر، ودعم القرار، وفقًا لأحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات العملية.


وأشار المعهد إلى أن البرنامج يتيح دراسة رقمية مرنة من أي مكان، داخل مصر وخارجها من خلال محتوى علمي وتطبيقي متكامل تقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، على أن يحصل الخريجون على شهادة معتمدة من معهد التخطيط القومي.


وأكد أن من شروط التقديم الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها من جامعة أو معهد عالٍ معتمد، مضيفًا أن آخر موعد للتقديم الأحد 15 يناير 2026.


ولفت إلى أن المعهد يتيح خصم بنسبة 20% لأول مجموعة من المتقدمين الذين يستكملون إجراءات القبول، على أن يكون للتسجيل المبدئي من خلال ملء النموذج عبر رابط Google Form، مؤكدا انه سيتم التواصل لاحقًا مع المتقدمين لاستكمال باقي الإجراءات.

معهد التخطيط القومي برنامج ماجستير رقمي Digital Masters Program المتابعة والتقييم Monitoring & Evaluation

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

شوربة الكوسة والبطاطس

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

الكلى

10 علامات تدل على أمراض الكلى

الانفلونزا

زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة للحماية من نزلات البرد .. تعرف عليه

بالصور

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية

بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

مايكسترو S800
مايكسترو S800
مايكسترو S800

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد