معهد التخطيط القومي يطلق أول ماجستير رقمي في المتابعة والتقييم في مصر والمنطقة

أعلن معهد التخطيط القومي عن فتح باب التقديم لأول برنامج ماجستير رقمي (Digital Master's Program) في المتابعة والتقييم (Monitoring & Evaluation) بنظام الدراسة عن بُعد، للعام الأكاديمي 2025 - 2026.



وذكر المعهد أن تلك الخطوة الرائدة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول للمعرفة المتخصصة داخل مصر وخارجها، لافتة إلى أن البرنامج صُمم لبناء وتنمية قدرات الكوادر العاملة في مجالات التخطيط والمتابعة والتقييم، وتمكينهم من أدوات تحليل الأداء، وقياس الأثر، ودعم القرار، وفقًا لأحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات العملية.



وأشار المعهد إلى أن البرنامج يتيح دراسة رقمية مرنة من أي مكان، داخل مصر وخارجها من خلال محتوى علمي وتطبيقي متكامل تقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، على أن يحصل الخريجون على شهادة معتمدة من معهد التخطيط القومي.



وأكد أن من شروط التقديم الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها من جامعة أو معهد عالٍ معتمد، مضيفًا أن آخر موعد للتقديم الأحد 15 يناير 2026.



ولفت إلى أن المعهد يتيح خصم بنسبة 20% لأول مجموعة من المتقدمين الذين يستكملون إجراءات القبول، على أن يكون للتسجيل المبدئي من خلال ملء النموذج عبر رابط Google Form، مؤكدا انه سيتم التواصل لاحقًا مع المتقدمين لاستكمال باقي الإجراءات.