بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز صان الحجر خلال عام ٢٠٢٥، مؤكداً أن الإنجازات المحققة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة العامة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين ورضاهم عن الأداء التنفيذي.

من جانبه، أوضح ممدوح أنور رئيس مركز صان الحجر أنه علي مدار عام ٢٠٢٥ تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، إلى جانب رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات العامة بالشوارع والطرق الرئيسية، بما يسهم في الإرتقاء بالمظهر الحضاري وتلبية إحتياجات المواطنين.

واضاف ان أبرز المشروعات المنفذة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بتكلفة إجمالية بلغت (٢٠ مليون و ٤٠٠ ألف جنيهاً) وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪ ومنها إنشاء مجمع خدمات متكامل بتكلفة إجمالية بلغت (١٤ مليون ) جنيه وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪ ورفع كفاءة منظومة الإنارة بشراء وتوريد مهمات إنارة عامة و أعمدة انارة بتكلفة إجمالية بلغت ( ٤ مليون و٨٠٠ الف) جنيهاً وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪ ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بتكلفة إجمالية بلغت ( مليون جنيهاً ) وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪.

كما تم تنفيذ ٦٨ حملة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات، إلى جانب إصدار ٣٦٢ رخصة إشغال، وتحرير ٥٢ محضر إشغال طريق، لإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم إصدار (٢٩) رخصة ما بين دائمة ومؤقتة، إلى جانب تنفيذ (١٨٣٦ معاملة) داخل المركز التكنولوجي لطلبات التصالح، بما يعكس انتظام العمل وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين وإصدار ترخيص (١٩٠) إعلان، وإزالة (٩) إعلان مخالف، وتحرير (٦) محضر مخالفة، وتنفيذ (١٢) حملة إزالة إعلان في إطار تنظيم منظومة الإعلانات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المدينة.

كما تم استقبال (١٦٥) شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم الإستجابة لـ (١٦٠) شكوي بنسبة إنجاز ٩٧٪، تعزيزًا لآليات التواصل الفعال بين الأجهزة التنفيذية والخدمية والمواطن وحل مشكلاتهم في أسرع وقت ممكن.