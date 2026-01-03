الحسينية خلال 2025| 25 مليون جنيه لرصف الشوارع.. وتنفيذ 240 حملة لإزالة الإشغالات

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز الحسينية خلال عام ٢٠٢٥ مؤكداً أن الإنجازات المحققة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة العامة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين ورضاهم عن الأداء التنفيذي.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، مشيداً بالجهود المتميزة للأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة وتحسين المظهر الحضاري.

ومن جانبه، أوضح محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه على مدار عام ٢٠٢٥ تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، إلى جانب رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات العامة بالشوارع والطرق الرئيسية، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أنه جاءت أبرز المشروعات المنفذة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بتكلفة إجمالية بلغت (٢٥ مليون و٧٤٠ ألف جنيهاً) ، وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪ ومنها رصف وتركيب انترلوك بشوارع (المستشفى – الموقف – حي الزهور – جمال عبد الناصر – ترعة سراج -الجلاهمة) بتكلفة إجمالية (١٠ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه) وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪ ورصف بالإنترلوك بحي الجلاهمة – المكتبات بتكلفة إجمالية (٤ ملايين و٢٤٠ ألف جنيه) وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪ ورصف بالإنترلوك بحي السنترال – مجمع الخدمات بتكلفة إجمالية (٤ ملايين جنيه) وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪.

كما تم تنفيذ (٢٤٠) حملة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات، إلى جانب إصدار (١٧٨) رخصة إشغال بنطاق المركز، وتحرير (١٢٩) محضر إشغال طريق، وذلك في إطار إعادة الانضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد المركز شن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة للموجة الـ ٢٧،٢٦ وتم تنفيذ إزالة لـ (٥٤) حالة تعدي الأراضي أملاك الدولة بمساحة (٢٥ ألف و ٤١٩ متر) وتنفيذ إزالة (١٤) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة (٢٩ فدان و ٧ قيراطاً) وتنفيذ إزالة (١٦) حالة ولاية ري بمساحة (١٨ ألف و ٢٩٦ متر) وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مجال رخص المحال التجارية وطلبات التصالح تم إصدار (٢١٧) رخصة ما بين دائمة ومؤقتة، إلى جانب تنفيذ (١٣ ألف و٨٨ معاملة) داخل المركز التكنولوجي الخاص بطلبات التصالح، بما يعكس انتظام العمل وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين.