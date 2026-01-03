إيران تواجه خطرا كبير قادما عبر الحدود الجنوبية الشرقية

نجحت قوات حرس الحدود الإيراني في إحباط محاولة تسلل جماعات مسلحة عبر الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد بهدف تنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الأمن الداخلي.

وبدوره ؛ كشف العميد رضا شجاعي، قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان، أن قواته اشتبكت مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي لمدينة سراوان.

وبين في تصريحات له أن هذه العملية جاءت نتيجة لرصد استخباراتي دقيق وتدخل سريع، أسفر عن إلحاق خسائر فادحة بالعناصر المسلحة ومنعهم من دخول الأراضي الإيرانية.

وأشار شجاعي إلى أن المعلومات الاستخباراتية كشفت نيّة هذه الجماعات استغلال مناسبتين مهمتين – هما ذكرى مولد الإمام علي وذكرى اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق اللواء قاسم سليماني – لتنفيذ هجمات تستهدف زعزعة الأمن في المدن الداخلية.

فيما ضبطت قوات حرس الحدود، خلال تمشيط موقع الاشتباك، كماً كبيراً من الأسلحة والمعدات الحربية، شمل: 4 بنادق كلاشنيكوف، مسدس واحد، 10 قذائف من نوع SPG-9، قنبلتين يدويتين، 3 قذائف RPG-7، 240 طلقة من عيار "دوشكا"، 20 طلقة قنص، 232 طلقة رشاش (غرينوف)، 132 طلقة كلاشنيكوف، 10 مخازن لبندقية الكلاشنيكوف، مخزن واحد للمسدس.

ويُعدّ هذا الإجراء جزءا من جهود إيران المستمرة لتعزيز أمن حدودها ومنع أي تهديدات تستهدف استقرارها الداخلي، لا سيما في ظل الحساسية الأمنية المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية بحسب تصريحات المسؤول الإيراني