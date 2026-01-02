ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين ستتدخل أمريكا لإنقاذهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران إذا أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وحول الاحتجاجات في إيران، قال الرئيس الأمريكي: "نحن على أهبة الاستعداد".

وبدأت المظاهرات في إيران الأحد الماضي، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وذكرت وكالة "فارس" أن المتظاهرين رشقوا مبانٍ رسمية، من بينها مقر المحافظة والمسجد ومؤسسة الشهداء وعدد من البنوك، ما تسبب في أضرار مادية.

اتسع نطاق المظاهرات التي اندلعت بسبب الاقتصاد المتدهور في إيران، الخميس، إلى محافظات في ريف البلاد، ولقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم في أولى حالات الوفيات التي يتم تسجيلها بين قوات الأمن والمحتجين، حسبما ذكرت السلطات.

وقد يكون سقوط قتلى بداية لرد أشد صرامة من قبل نظام إيران في مواجهة المظاهرات، التي تباطأت في العاصمة طهران ولكنها اتسعت في أماكن أخرى.