ترامب يكشف سر الكدمات على يديه.. ويؤكد: صحتي ممتازة

قال الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، في مقابلة حصرية مع صحيفة وول ستريت جورنال، أن صحته "ممتازة"، نافياً المخاوف المتعلقة بقدرته على أداء مهامه في ظل بلوغه 79 عاما، ما يجعله أكبر رئيس يتم تنصيبه في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاءت المقابلة في إطار تناول صحة الرئيس بشكل مفصل، مقارنة بما واجهه الرئيس السابق جو بايدن البالغ من العمر 83 عاما من تساؤلات مماثلة.



أوضح ترامب أنه خضع في أكتوبر الماضي لفحص تصوير متقدم في مركز والتر ريد الطبي العسكري، نافياً أن يكون قد خضع لفحص بالرنين المغناطيسي كما أشيع، مؤكداً أن النتائج كانت طبيعية تماماً وأن الفحص لم يشمل الدماغ، حيث أجرى اختباراً معرفياً وتفوق فيه.

سبب الكدمات



وبخصوص الكدمات التي ظهرت على يديه العام الماضي، أشار ترامب إلى أن السبب هو تناوله جرعات عالية من الأسبرين للوقاية من أمراض القلب، وأن أطباءه يوصون بتقليل الجرعة، لكنه استمر بالجرعات المعتادة منذ سنوات.



وفي ما يتعلق بالنوم، نفى ترامب أنه ينام كثيراً، موضحاً أن غلق عينيه أحياناً أثناء العمل يكون مريحاً، كما رد على الصور التي أظهرته وهو يرمش أو يغلق عينيه مؤقتاً أثناء العمل، مؤكداً أنها طبيعية ولا تشير لمشكلة صحية.



ونفى ترامب وجود أي مشاكل في السمع، لكنه أقر بصعوبة محدودة عند محاولة الاستماع لمجموعة كبيرة من الأشخاص في وقت واحد، أما اللياقة البدنية، فقال إن التمارين الرياضية الأخرى غير الغولف "مملة"، مشيراً إلى أنه ورث النشاط والحيوية من والديه، مؤكداً أن الوراثة تلعب دوراً مهماً في صحته.



واختتم ترامب المقابلة بالتأكيد أن صحته العامة جيدة، وأنه ملتزم بنشر نتائج فحوصاته الطبية، مشدداً على أن لديه "جينات ممتازة" تساعده على البقاء نشيطاً وفعالاً، نافياً جميع الادعاءات التي تشكك في قدرته على أداء مهامه كرئيس أعلى للقوات المسلحة في نهاية ولايته الثانية.