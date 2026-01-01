قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير: قرارات ترامب السياسية والإدارية أثرت على سوق العملات المشفرة

العملات الرقمية
العملات الرقمية
هاني حسين

قال ليث الشوبكي خبير في العملات الرقمية، إنّ حركة الصعود في سوق العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، خلال عام 2025 جاءت متأثرة بشكل مباشر بالقرارات السياسية والإدارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وأضاف، في مداخلة ، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إعلان ترامب عن اهتمامه بالعملات الرقمية بعد فوزه بالرئاسة أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيولة إلى السوق، وهو ما ساهم في ازدهار قيم العملات الرقمية وارتفاع سعر البيتكوين من نحو 20 إلى 25 ألف دولار إلى حوالي 126 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 500% عائد على الاستثمار.

وأشار الشوبكي إلى أن صعود السوق لم يقتصر على البيتكوين فقط، بل شمل معظم العملات المشفرة الأخرى، مدفوعاً بتوجه القطاع الخاص نحو دعم هذا السوق بعد فشل الإدارة السابقة للرئيس بايدن في تنظيم قطاع العملات الرقمية ومنح المنصات تراخيص لممارسة نشاطها بشكل رسمي.

وذكر، الشوبكي أن هذا الاعتراف والاهتمام من الإدارة الأمريكية الجديدة كان العامل الأهم وراء دخول سيولة كبيرة وارتفاع أسعار العملات الرقمية بشكل غير مسبوق.

ولفت الشوبكي إلى أن التغيرات في السياسات الرئاسية والتنظيمية خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تراجع السوق مرة أخرى، نتيجة عدم ترخيص بعض المنشآت ووجود نوع من التردد في القرارات الجديدة، وهو ما تسبب في انخفاض بعض قيم العملات الرقمية بعد مكاسبها الكبيرة.

وأكد أن هذه التحولات تعكس حساسية سوق العملات الرقمية لأي قرار سياسي أو تنظيمي في الولايات المتحدة، خصوصاً من جانب الرئاسة والإدارة الفيدرالية.

