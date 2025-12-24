العملات الرقمية تتراجع وبيتكوين تهبط دون 87 ألف دولار مع ضغوط نهاية العام

تراجعت أسعار العملات الرقمية، بقيادة "بيتكوين"، اليوم الأربعاء، مع اقتراب نهاية العام، متأثرة بظروف التداول الضعيفة والتدفقات الخارجة المستمرة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETF) في الولايات المتحدة.



وانخفضت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، بنسبة 0.7% لتسجل 86,826.6 دولار، بعد محاولة فاشلة لاستعادة مستويات المقاومة عند 90 ألف دولار، مع استمرار نمط الحركة المحدود الذي لوحظ في الجلسات الأخيرة.



وشهدت العملات الرقمية الأخرى انخفاضا طفيفا، حيث هبطت إيثيريوم بنسبة 1% إلى 2,934.92 دولار، وتراجعت XRP بنسبة 1.6% إلى 1.85 دولار، وسجلت سولانا وكاردانو انخفاضا بنسبة 2% لكل منهما، فيما انخفضت بوليجون بنسبة 1%.



وأظهرت بيانات شركة تحليلات العملات المشفرة SoSoValue أن صناديق ETF الفورية للبيتكوين سجلت تدفقات خارجية صافية بقيمة نحو 500 مليون دولار الأسبوع الماضي، مما يعكس تراجع الطلب المؤسسي بعد التدفقات القوية في وقت سابق من العام.



وجاءت خلفية السوق مختلطة بالنسبة لبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، مع صعود الأسهم الأمريكية، حيث سجل مؤشر S&P 500 مستوى إغلاق قياسيا مدعوما بمكاسب أسهم التكنولوجيا، فيما أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي قدره 4.3% في الربع الثالث.



وتستمر الأسواق في تسعير خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2026، ما يدعم الأصول عالية المخاطر بما فيها العملات المشفرة عبر تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.