قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين عز: قومي في السنة الجديدة اعملي لجوزك لوك مدام نادية الجندي
بعد 9 سنوات من الشرح.. العلامة محمد أبو موسى ينتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العملات الرقمية في 2025.. بين فقاعة التوقعات وواقع التقلبات

العملات الرقمية
العملات الرقمية
محمود محسن

"شهدت العملات الرقمية خلال عام 2025 واحداً من أكثر أعوامها تقلباً منذ نشأتها، بعدما بدأت بيتكوين العام فوق مستوى 100 ألف دولار، مدفوعة بموجة تفاؤل غير مسبوقة عقب تجاوزها 106 آلاف دولار في ديسمبر 2024.

وعرض برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "العملات الرقمية في 2025.. بين فقاعة التوقعات وواقع التقلبات".

وفي الوقت الذي توقع مراقبو الاقتصاد أن تصل العملة المشفرة الأكبر إلى 250 ألف دولار بنهاية 2025، مستندين إلى تغيرات سياسية وتنظيمية في الولايات المتحدة، اصطدمت تنبؤاتهم بواقع جاء مغايراً للتوقعات، إذ بلغت بيتكوين ذروتها التاريخية عند 126 ألف دولار مطلع أكتوبر 2025، قبل أن تتعرض لانخفاض حاد تجاوز 35%، لتتراجع إلى نحو 82 ألف دولار بنهاية نوفمبر، حتى تداولت عند نطاق 87 ألفاً إلى 99 ألف دولار بنهاية عام 2025.

ولم تقف انتكاسات العملات الرقمية عند هذا الحد، حيث سجلت عملات رئيسية أخرى خسائر مماثلة، حيث هبط الإيثريوم بنحو 40% منذ أغسطس، وكان للسياسة الأمريكية دور محوري في هذا المسار المتقلب، فقد حقق قطاع العملات المشفرة مكاسب تنظيمية مهمة مع إسقاط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعاوى قضائية ضد شركات كبرى، وإعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه إنشاء احتياطي حكومي من بيتكوين.

إلا أن هذه المكاسب سرعان ما تلاشت عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية في أكتوبر، ما أدى إلى تصفية مراكز تداول ذات رافعة مالية تجاوزت قيمتها 19 مليار دولار في أكبر عملية تصفية بتاريخ السوق المشفرة.

إلى جانب ذلك، لعب الارتباط المتزايد بين العملات الرقمية وأسواق الأسهم دوراً في تعميق الخسائر، لا سيما أن بيتكوين باتت بشكل ملحوظ تتحرك بالتوازي مع مؤشرات الأسهم منذ جائحة كورونا، بعدما كانت تعد أداة لتنويع المخاطر.

العملات الرقمية بيتكوين العملة المشفرة السوق المشفرة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

قطع مياه الشرب

انقطاع المياه عن مناطق ببلطيم غداً .. وشركة كفر الشيخ توضح الأسباب

شهادة ميلاد

شهادة ميلاد ابنة أسوان الطفلة بيان محمد .. أول مولودة في 2026 | شاهد

جهود محافظة أسوان

رفع 8 أطنان قمامة ومخلفات ناتجة عن احتفالات ليلة رأس السنة من الشوارع والميادين والحدائق بأسوان

بالصور

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد