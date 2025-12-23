قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة بالجيزة
العمل تحدد ضوابط ومواعيد الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية المنشآت
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر
البابا تواضروس يلتقي مديري المعاهد الكنسية بأكاديمية مارمرقس | صور
العملات الرقمية تتراجع بعد انتعاش قصير.. و"بيتكوين" تهبط دون 88 ألف دولار
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
فحوصات طبية تحدد موقف ثنائي منتخب مصر من مواجهة جنوب أفريقيا
طرق غامضة وأجسام متوهجة في المدار.. شهادات مرعبة لرواد فضاء | إيه الحكاية ؟
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
أخبار العالم

العملات الرقمية تتراجع بعد انتعاش قصير.. و"بيتكوين" تهبط دون 88 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات الرقمية ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط "بيتكوين"، دون 88 ألف دولار، لتتخلى عن مكاسبها الأخيرة، في ظل استمرار الحذر بين المتداولين تجاه العملات المشفرة وترقب المستثمرين لقراءات اقتصادية أمريكية رئيسية.

وانخفضت العملة المشفرة الأكبر عالميا بنسبة 1.1% إلى 87,815.3 دولار، وفق بيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وكانت بيتكوين قد تعافت مؤقتا إلى مستوى 90,000 دولار خلال الأسبوع الجاري قبل أن تعود للتراجع مجددا.

وسجلت عملة إيثريوم انخفاضا بنسبة 1.8% إلى 2,970.31 دولار، كما تراجعت ريبل (XRP) بنسبة 1.8% إلى 1.8829 دولار.

وسجلت سولانا وكاردانو انخفاضات طفيفة بنسبة 0.8% و0.2% على التوالي، بينما انخفضت عملات الميم DOGE و$TRUMP بنسبة 0.5% و2.1% على التوالي.

وتأثر انتعاش بيتكوين جزئيا بالحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية، بما في ذلك قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم.

ويتوقع المحللون، أن أي مؤشرات على تباطؤ إضافي في الاقتصاد الأمريكي، خصوصا في التضخم، قد تفتح الباب لمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بينما تظل بيانات ديسمبر والربع الرابع أكثر قدرة على تقديم صورة دقيقة عن أداء الاقتصاد.

وأوقفت شركة "ستراتيجي"، أكبر حاملي البيتكوين من الشركات، عمليات شراء العملة الرقمية في الأسابيع الأخيرة وزادت من احتياطياتها النقدية، استعدادا لاحتمال انخفاض أسعار العملات المشفرة.

وأظهرت إفصاحات الشركة أنها جمعت 748 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر دون شراء أي بيتكوين جديد، بعد أن كانت قد استثمرت حوالي 2 مليار دولار في بداية ديسمبر، ليصل إجمالي مخزونها إلى 671,268 بيتكوين.

وشهدت أسهم "ستراتيجي" انخفاضا كبيرا في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف من الجدوى طويلة الأجل لاستراتيجيتها في بيتكوين، فيما أضاف استبعادها مؤخرا من مؤشر MSCI الرئيسي ضغطا إضافيا على السهم. 

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاشات يناير 2026 وزيادة الحدين الأدنى والأقصى بالتفصيل

موعد صرف معاشات يناير 2026 وزيادة الحدين الأدنى والأقصى بالتفصيل

مصادرة 4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ودون بيانات في حملة بالغربية

ضبط مصنع مخللات غير مرخص في حملة تموينية مكبرة بزفتي

إزالة 31 حالة تعد على الاراضي الزراعية بالغربية

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

