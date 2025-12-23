العملات الرقمية تتراجع بعد انتعاش قصير.. و"بيتكوين" تهبط دون 88 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات الرقمية ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط "بيتكوين"، دون 88 ألف دولار، لتتخلى عن مكاسبها الأخيرة، في ظل استمرار الحذر بين المتداولين تجاه العملات المشفرة وترقب المستثمرين لقراءات اقتصادية أمريكية رئيسية.

وانخفضت العملة المشفرة الأكبر عالميا بنسبة 1.1% إلى 87,815.3 دولار، وفق بيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وكانت بيتكوين قد تعافت مؤقتا إلى مستوى 90,000 دولار خلال الأسبوع الجاري قبل أن تعود للتراجع مجددا.

وسجلت عملة إيثريوم انخفاضا بنسبة 1.8% إلى 2,970.31 دولار، كما تراجعت ريبل (XRP) بنسبة 1.8% إلى 1.8829 دولار.

وسجلت سولانا وكاردانو انخفاضات طفيفة بنسبة 0.8% و0.2% على التوالي، بينما انخفضت عملات الميم DOGE و$TRUMP بنسبة 0.5% و2.1% على التوالي.

وتأثر انتعاش بيتكوين جزئيا بالحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية، بما في ذلك قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم.

ويتوقع المحللون، أن أي مؤشرات على تباطؤ إضافي في الاقتصاد الأمريكي، خصوصا في التضخم، قد تفتح الباب لمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بينما تظل بيانات ديسمبر والربع الرابع أكثر قدرة على تقديم صورة دقيقة عن أداء الاقتصاد.

وأوقفت شركة "ستراتيجي"، أكبر حاملي البيتكوين من الشركات، عمليات شراء العملة الرقمية في الأسابيع الأخيرة وزادت من احتياطياتها النقدية، استعدادا لاحتمال انخفاض أسعار العملات المشفرة.

وأظهرت إفصاحات الشركة أنها جمعت 748 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر دون شراء أي بيتكوين جديد، بعد أن كانت قد استثمرت حوالي 2 مليار دولار في بداية ديسمبر، ليصل إجمالي مخزونها إلى 671,268 بيتكوين.

وشهدت أسهم "ستراتيجي" انخفاضا كبيرا في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف من الجدوى طويلة الأجل لاستراتيجيتها في بيتكوين، فيما أضاف استبعادها مؤخرا من مؤشر MSCI الرئيسي ضغطا إضافيا على السهم.