ترامب يعلن تراجعه "مؤقتا" عن مساعيه لنشر الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه- مؤقتا- عن مساعيه لنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند بولاية أوريجون، وذلك بعد أن عرقلت عقبات قانونية هذه الجهود.

وقال ترامب- في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي- "سنعود، ربما بشكل مختلف وأقوى بكثير، عندما تبدأ الجريمة بالارتفاع مجددا - إنها مسألة وقت فقط!".

وأشار ترامب- في منشوره- إلى أن وجود القوات كان سببا في انخفاض معدل الجريمة في المدن الثلاث.

وعادة ما يشرف حكام الولايات الأمريكية على قوات الحرس الوطني، وكان ترامب قد نشر القوات في المدن الثلاث رغم معارضة قادة الحزب الديمقراطي على مستوى الولايات والمحليات. وبرر ذلك بأنه ضروري في إطار حملة أوسع نطاقا على الهجرة والجريمة والاحتجاجات.

وجعل ترامب من مكافحة الجريمة في المدن محورا أساسيا لولايته الثانية، وقد تداول فكرة تفعيل قانون التمرد لمنع خصومه من استخدام المحاكم لعرقلة خططه. وصرح بأنه يرى في نهجه المتشدد في مكافحة الجريمة ورقة رابحة سياسيا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس العام المقبل.

