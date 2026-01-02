ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

رفعت مواطنة تركية دعوى إثبات نسب أمام محكمة الأسرة السابعة والعشرين في أنقرة، تدعي فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو والدها البيولوجي.

وتطالب الدعوى بإجراء فحص الحمض النووي لتحديد النسب بشكل قاطع، رغم رفض المحكمة الابتدائية للطلب، حيث قامت المدعية باستئناف القرار أمام محكمة أعلى، ما يبقي القضية القانونية جارية.



وتختص محاكم الأسرة في تركيا بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، بما فيها إثبات النسب والتبني، وتسعى المدعية إلى متابعة القضية أيضاً عبر القنوات الدبلوماسية في الولايات المتحدة.



وقالت المدعية، نكلا أوزمن البالغة من العمر 55 عاما والمقيمة في أنقرة، إنها بدأت تشكك في أصولها البيولوجية بعد ملاحظة تناقضات في سجلات ميلادها وسماع أقوال من عائلتها، مشيرة إلى أن والدتها البيولوجية مواطنة أمريكية تُدعى صوفيا، وأنها وُضعت للتبني بعد ولادتها بفترة قصيرة.

نكلا أوزمن في الصغر

وأضافت أن تسجيلها باسم امرأة أخرى فقدت طفلاً سابقاً كان ممارسة شائعة قبل عقود في حالات التبني غير الرسمي.



وأوضحت أوزمن أن ادعاءها يستند إلى مزيج من سجلات رسمية ووثائق شخصية، إضافة إلى شبه واضح بينها وبين ترامب وبعض أبنائه، مؤكدة أن هذا التشابه زاد من تصميمها على متابعة الإجراءات القانونية.

وقالت إن نيتها ليست اتهام ترامب أو الحكم عليه، بل الوصول إلى الحقيقة، وأنها ترغب في مقابلته وجها لوجه للتأكد من صحة ادعائها، وإذا ثبتت صحته، لتقبلها عائلته رسميًا.



وأشارت أوزمن إلى أنها ولدت عام 1970، وأن شكوكها بدأت بعد متابعة الحملات الإعلامية خلال الانتخابات الأمريكية عام 2017، عندما أخبرتها امرأة تربيها بأن ترامب هو والدها.

وأضافت أنها تسعى لمعرفة الحقيقة من خلال الفحوص القانونية المعتمدة، وهي خطوة تستخدمها المحاكم عالميا لتحديد النسب البيولوجي بدقة.



تركز الإجراءات القانونية حالياً على مرحلة الاستئناف في تركيا، مع متابعة الإجراءات المحتملة في الولايات المتحدة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعد.