قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
إيران.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن
غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
أكثر الأبراج حظا في 2026.. عام الفرص الكبيرة والتحولات المصيرية
محمود شوقي: منتخب مصر منضبط وحالة حذر من بنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا
سعر عيار 24 اليوم 2-1-2026
خبير: حظر 37 منظمة إنسانية محاولة إسرائيلية لتحويل غزة إلى مكان طارد للمعيشة
قمر الذئب.. أول بدر للقمر في العام الجديد 2026
بعد 15 عاما على الرحيل.. تقرير التشريح يكشف أسرارا صادمة في جسد مايكل جاكسون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

نكلا أوزمن
نكلا أوزمن
فرناس حفظي

رفعت مواطنة تركية دعوى إثبات نسب أمام محكمة الأسرة السابعة والعشرين في أنقرة، تدعي فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو والدها البيولوجي. 

وتطالب الدعوى بإجراء فحص الحمض النووي لتحديد النسب بشكل قاطع، رغم رفض المحكمة الابتدائية للطلب، حيث قامت المدعية باستئناف القرار أمام محكمة أعلى، ما يبقي القضية القانونية جارية.


وتختص محاكم الأسرة في تركيا بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، بما فيها إثبات النسب والتبني، وتسعى المدعية إلى متابعة القضية أيضاً عبر القنوات الدبلوماسية في الولايات المتحدة.


وقالت المدعية، نكلا أوزمن البالغة من العمر 55 عاما والمقيمة في أنقرة، إنها بدأت تشكك في أصولها البيولوجية بعد ملاحظة تناقضات في سجلات ميلادها وسماع أقوال من عائلتها، مشيرة إلى أن والدتها البيولوجية مواطنة أمريكية تُدعى صوفيا، وأنها وُضعت للتبني بعد ولادتها بفترة قصيرة. 

نكلا أوزمن في الصغر 

وأضافت أن تسجيلها باسم امرأة أخرى فقدت طفلاً سابقاً كان ممارسة شائعة قبل عقود في حالات التبني غير الرسمي.


وأوضحت أوزمن أن ادعاءها يستند إلى مزيج من سجلات رسمية ووثائق شخصية، إضافة إلى شبه واضح بينها وبين ترامب وبعض أبنائه، مؤكدة أن هذا التشابه زاد من تصميمها على متابعة الإجراءات القانونية.

 وقالت إن نيتها ليست اتهام ترامب أو الحكم عليه، بل الوصول إلى الحقيقة، وأنها ترغب في مقابلته وجها لوجه للتأكد من صحة ادعائها، وإذا ثبتت صحته، لتقبلها عائلته رسميًا.


وأشارت أوزمن إلى أنها ولدت عام 1970، وأن شكوكها بدأت بعد متابعة الحملات الإعلامية خلال الانتخابات الأمريكية عام 2017، عندما أخبرتها امرأة تربيها بأن ترامب هو والدها. 

وأضافت أنها تسعى لمعرفة الحقيقة من خلال الفحوص القانونية المعتمدة، وهي خطوة تستخدمها المحاكم عالميا لتحديد النسب البيولوجي بدقة.


تركز الإجراءات القانونية حالياً على مرحلة الاستئناف في تركيا، مع متابعة الإجراءات المحتملة في الولايات المتحدة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعد.

مواطنة تركية إثبات نسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمض النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تذاكر مترو الأنفاق

بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

أمطار

الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

محمد صلاح

مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد