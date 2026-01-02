قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل جميع المتهمين في أزمة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة| تفاصيل
«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة
مصطفى بكري: الشاباك متورط في تمويل جهات مرتبطة بالإخوان داخل إسرائيل
بعد جون ماجد .. غرق الاطفال في حمامات السباحة حوادث مأساوية.. تفاصيل
رالي داكار السعودية 2026 ينطلق غدا بمشاركة 812 متسابقا ومسار يمتد عبر 7 مناطق
بتواجد مرموش| أغلى 25 لاعبا في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ترتيب محمد صلا ح مفاجأة
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
محمد الطحاوي

قدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خالص الشكر والتقدير إلى أبطال العمليات بمستشفى الزقازيق العام، وذلك بعد نجاح الفرق الطبية بالمستشفى في إجراء عدد 40 عملية جراحية خلال 30 ساعة متواصلة، لتواصل المستشفى تحقيق معدلات أداء مرتفعة ومتقدمة، ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة عالية، مؤكدا أنه يعد هذا الإنجاز الجراحي واحداً من أبرز الأرقام المحققة بين المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ويدل على حجم الجهد المبذول والتنسيق المميز بين جميع الفرق الطبية بالمستشفى لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بجهود إدارة المستشفى وجميع أعضاء الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، مؤكداً أن هذا المعدل يظهر التطور الملحوظ في مستوى الأداء داخل الأقسام الطبية بمستشفى الزقازيق العام، موجهاً بضرورة استمرار العمل بنفس الروح لتحقيق مزيد من التقدم والنجاحات الطبية لخدمة أبناء المحافظة. مقدماً الشكر لوكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الخدمات الطبية، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، تقديراً للجهود الإشرافية المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن العمليات الـ٤٠ التي تم تنفيذها خلال ٣٠ ساعة متواصلة تنوعت ما بين ٩ عمليات جراحة عامة، و١١ عملية عظام، و٨ حالات قسطرة قلبية وتركيب دعامات، و٩ عمليات في تخصص النساء والتوليد، وحالتي جراحة عامة، إلى جانب حالة منظار جهاز هضمي علوي مع ربط دوالي المريء، وجميع العمليات الجراحية تمت بنجاح بفضل الله ثم مهارة الفرق الطبية، والحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، تحت إشراف الأطباء، لحين تماثلهم للشفاء تماماً.

وزارة الصحة بمستشفى الزقازيق العام جراحة عامة ومدير إدارة الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

ترشيحاتنا

القوات في حضرموت

محافظ حضرموت يعلن السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة

ألعاب نارية - أرشيفي

نقابة شرطة برلين تدعو إلى حظر الألعاب النارية على السكان

صورة تعبيرية

أسعار النفط ترتفع مع بداية 2026 وسط ترقب اجتماع أوبك+

بالصور

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد