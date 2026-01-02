إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

قدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خالص الشكر والتقدير إلى أبطال العمليات بمستشفى الزقازيق العام، وذلك بعد نجاح الفرق الطبية بالمستشفى في إجراء عدد 40 عملية جراحية خلال 30 ساعة متواصلة، لتواصل المستشفى تحقيق معدلات أداء مرتفعة ومتقدمة، ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة عالية، مؤكدا أنه يعد هذا الإنجاز الجراحي واحداً من أبرز الأرقام المحققة بين المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ويدل على حجم الجهد المبذول والتنسيق المميز بين جميع الفرق الطبية بالمستشفى لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بجهود إدارة المستشفى وجميع أعضاء الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، مؤكداً أن هذا المعدل يظهر التطور الملحوظ في مستوى الأداء داخل الأقسام الطبية بمستشفى الزقازيق العام، موجهاً بضرورة استمرار العمل بنفس الروح لتحقيق مزيد من التقدم والنجاحات الطبية لخدمة أبناء المحافظة. مقدماً الشكر لوكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الخدمات الطبية، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، تقديراً للجهود الإشرافية المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن العمليات الـ٤٠ التي تم تنفيذها خلال ٣٠ ساعة متواصلة تنوعت ما بين ٩ عمليات جراحة عامة، و١١ عملية عظام، و٨ حالات قسطرة قلبية وتركيب دعامات، و٩ عمليات في تخصص النساء والتوليد، وحالتي جراحة عامة، إلى جانب حالة منظار جهاز هضمي علوي مع ربط دوالي المريء، وجميع العمليات الجراحية تمت بنجاح بفضل الله ثم مهارة الفرق الطبية، والحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، تحت إشراف الأطباء، لحين تماثلهم للشفاء تماماً.