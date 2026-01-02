مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

استقبل اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية كلا من اللواء اركان حرب مهندس جمال الطحان ( ممثلا عن الدفعة 18 فنية عسكرية ) ومؤسسة ودائع الخير ممثلة في كلا من المهندسة اسماء سالم عبد الخالق ( رئيس مجلس امناء مؤسسة ودائع الخير ) والمهندس ايهاب محمد بيومي ( المدير التنفيذي لمؤسسة ودائع الخير".

كما استقبل ممثلي مؤسسة زواد للتنمية ممثله في كلا من وأحمد منتصر شحاته مسؤول القوافل بمؤسسة زواد للتنمية ووائل عبد المجيد محمد مدير التسويق بمؤسسة زواد للتنمية وذلك لزيادة المستهدف تنفيذه من وصلات وخطوط مياه شرب للأسر الأكثر إحتياجا بجميع مراكز المحافظة حيث أكد ممثلي المؤسسات السالفة الذكر على التعاون التام وزيادة أعداد المستفيدين من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

اكد رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية بأن من أولويات العمل تعظيم الدور المجتمعي للشركة وتذليل أية معوقات تحول دون الريادة والتميز في العمل المجتمعي ومشيرا الي أن الشركة تمد يدها بالتعاون مع كافة الجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني و أصحاب الأيادي البيضاء الذين يسارعون لتقديم الدعم لتوفير أهم الاحتياجات وهو كوب ماء نظيف لجميع مواطني المحافظة وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً.