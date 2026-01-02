إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام الذى تقوم به مديرية الطب البيطري فى إطار الحفاظ على غذاء آمن و صحى من أصل حيوانى و انطلاقاً من الدور المحوري للطبيب البيطري كخط الدفاع الأول عن صحة الإنسان بالارتقاء بمنظومة المجازر و تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية.

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه تم إفتتاح مجزر بردين التابع لإدارة الزقازيق البيطرية بحضور شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءته وتطويره.

وأوضح وكيل الوزارة أن الأعمال بالمجزر شملت التأكد من الإلتزام التام بنظافة المجزر وتطبيق الاشتراطات الصحية ومتابعة أداء الأطباء البيطريين والعاملين بالمجزر والتأكد من توافر المادة السرية الخاصة بالأختام والفحص الدقيق والتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم الحمراء المذبوحة داخل المجزر و ذلك لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.