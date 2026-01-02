تفاصيل إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة خلال حنة ببلبيس في الشرقية

شهد مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية أمس الخميس واقعة إصابة قرابة 25 شخص بإشتباه تسمم نتيجة تناول وجبات جاهزة من أحد المطاعم بنطاق المركز خلال حضورهم حفل حنه أحد أقاربهم وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتحفظ على صاحب المطعم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 25 شخص مصابون باشتباه تسمم غذائي، وقيء وإسهال وتعرضهم لحالات إعياء مفاجئ إثر تناولهم وجبات فراخ وأرز فى حفل حنة بمدينة بلبيس.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن المصابون شعروا بالأعراض عقب تناولهم وجبات فى حفل حنة عريس بمدينة بلبيس والتي كانت معدة فى أحد المطاعم بمدينة بلبيس.