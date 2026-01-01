إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وقع مساء اليوم الخميس، بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية مدينة أسيوط الجديدة.

انقلاب سيارة ميكروباص



كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 10 أشخاص



وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم 1568 ى ج د (رحلات)، ما أسفر عن إصابة كل من:

عماد حمدي عبدالغفار (45 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم

محمد أبو السباع سيد (32 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم

عبدالرحمن أشرف علي (30 عامًا) – سحجات وكدمات متفرقة

طه عبدالرافع أحمد (35 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم

زينت محمد عبدالفتاح (30 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم

أحمد طه عبدالرافع (عامان) – كدمات متفرقة بالجسم

محمود طه عبدالرافع (7 أعوام) – كدمات متفرقة بالجسم

محمد طه عبدالرافع (8 أعوام) – كدمات متفرقة بالجسم

أحمد حسن سيد (39 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم

أحمد تهامي محمد (38 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم

وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما رفض مصابان الانتقال إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما بموقع الحادث.



وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.