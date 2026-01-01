قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026
أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا
حوادث

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط

إنقلاب سيارة ميكروباص
إنقلاب سيارة ميكروباص
إيهاب عمر

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وقع مساء اليوم الخميس، بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية مدينة أسيوط الجديدة.

 

انقلاب سيارة ميكروباص 


كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، ووجود عدد من المصابين.

 

إصابة 10 أشخاص 


وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم 1568 ى ج د (رحلات)، ما أسفر عن إصابة كل من:
عماد حمدي عبدالغفار (45 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم
محمد أبو السباع سيد (32 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم
عبدالرحمن أشرف علي (30 عامًا) – سحجات وكدمات متفرقة
طه عبدالرافع أحمد (35 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم
زينت محمد عبدالفتاح (30 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم
أحمد طه عبدالرافع (عامان) – كدمات متفرقة بالجسم
محمود طه عبدالرافع (7 أعوام) – كدمات متفرقة بالجسم
محمد طه عبدالرافع (8 أعوام) – كدمات متفرقة بالجسم
أحمد حسن سيد (39 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم
أحمد تهامي محمد (38 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم

وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما رفض مصابان الانتقال إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما بموقع الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
طرق الوقاية من سرطان الرحم
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مياة الشرب بالشرقية
