إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب سائق سيارة نقل إثر حادث انقلاب سيارة رقم 9725 ر ن ل ومقطورتها رقم 1629 ر ص م، بالطريق الصحراوي الغربي عند أول مدخل الوادي الجديد، في نطاق مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

إنقلاب سيارة نقل ومقطورة

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل ومقطورة بطريق منفلوط/ الوادي الجديد الصحراوي الغربي ووجود مصاب.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة نقل رقم 9725 ر ن ل ومقطورتها رقم 1629 ر ص م، ما أسفر عن إصابة فوزي سيد عبدالسلام " قائد السيارة " مقيم محافظة الإسماعيلية، وجرى نقله إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.