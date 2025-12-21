أسيوط .. مصرع شخص وإصابة ابنه صدمهما قطار بمحطة الأزهر

لقي شخص مصرعه وأُصيب نجله، اليوم الأحد، بعد أن صدمهما قطار بمحطة سكة حديد الأزهر بمحافظة أسيوط.

حادث صدمة قطار لشخصين

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث صدمة قطار لشخصين أثناء عبورهما السكة الحديد بمحطة الأزهر، أسفر عن مصرع " عبدالعاطي. م . ع "، 52 عامًا، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

كما أُصيب نجله "هاني. ع . م"، 28 عامًا، بكسر بالجمجمة مع اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى اسيوط الجامعي. تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.