صحة الشيوخ تناقش مقترح زينب فهيم لتوفير جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى فاقوس

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعها المقبل، برئاسة الدكتور هشام الششتاوي، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية ودعم المستشفيات الحكومية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الاقتراح المقدم من النائبة زينب فهيم والهاص بتوفير جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى فاقوس المركزي، دعما لقدرات المستشفى التشخيصية وتخفيف الأعباء عن المرضى في الانتقال إلى محافظات أخرى لإجراء الفحوصات الطبية.

أكدت النائبة زينب فهيم أنها تقدمت بهذا الاقتراح نظرا لحاجة المستشفي الملحة والضرورية الي هذا الجهاز والذي سوف يكون الاول من نوعه في حالة توفير لخدمة عدد كبير جداً من الأهالي والمواطنين.

وأشارت النائبة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ أن مستشفى فاقوس تخدم قطاع كبير من المواطنين والذين في أغلب الأحيان يلجئون الي القدوم الي مستشفيات جامعة الزقازيق أو الاحرار التعليمي ولذا من الهام توفير الجهاز.