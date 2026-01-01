نائبة: تطوير المصانع ضرورة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نجاح مصنع سيماف في تصنيع وتسليم القطارات لعربات مترو الأنفاق ونقل الحاويات يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الصناعة الوطنية ورفع كفاءة المصانع المصرية.

وقالت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن تطوير المصانع وحل مشاكلها التشغيلية والتقنية ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات إنتاجية أعلى، وزيادة القدرة التصديرية للمصانع المصرية، لافتة إلى أن حصول مصنع سيماف على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS) يؤكد جاهزية الصناعة المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن دعم الدولة للمصانع وتحديث خطوط الإنتاج يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية، ويعكس التزام الحكومة بتحويل المصانع الوطنية إلى ركائز قوية للاقتصاد، بما يضمن تحقيق الاكتفاء المحلي وتعزيز الصادرات.

وشددت النائبة مرفت الكسان على أهمية استمرار الاستثمارات في تطوير المصانع والبنية التحتية الصناعية، مع التركيز على تدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، مؤكدة أن نجاح مصنع سيماف يمثل نموذجًا يحتذى به لبقية المصانع المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.