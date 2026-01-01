قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائبة: تطوير المصانع ضرورة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري

مرفت الكسان
مرفت الكسان
حسن رضوان

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نجاح مصنع سيماف في تصنيع وتسليم القطارات لعربات مترو الأنفاق ونقل الحاويات يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الصناعة الوطنية ورفع كفاءة المصانع المصرية.

وقالت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن تطوير المصانع وحل مشاكلها التشغيلية والتقنية ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات إنتاجية أعلى، وزيادة القدرة التصديرية للمصانع المصرية، لافتة إلى أن حصول مصنع سيماف على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS) يؤكد جاهزية الصناعة المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن دعم الدولة للمصانع وتحديث خطوط الإنتاج يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية، ويعكس التزام الحكومة بتحويل المصانع الوطنية إلى ركائز قوية للاقتصاد، بما يضمن تحقيق الاكتفاء المحلي وتعزيز الصادرات.

وشددت النائبة مرفت الكسان على أهمية استمرار الاستثمارات في تطوير المصانع والبنية التحتية الصناعية، مع التركيز على تدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، مؤكدة أن نجاح مصنع سيماف يمثل نموذجًا يحتذى به لبقية المصانع المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

النائبة مرفت الكسان تطوير المصانع الصناعة الصناعة الوطنية الاقتصاد المصري نجاح مصنع سيماف

