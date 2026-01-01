النائب علي الدسوقي: تطوير المصانع الوطنية خطوة حاسمة لدعم الاقتصاد والتصدير

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نجاح مصنع سيماف في تصنيع وتسليم القطارات لعربات مترو القاهرة ونقل الحاويات يمثل نموذجًا واضحًا لقدرة الصناعة المصرية على تحقيق معايير جودة عالمية والانطلاق نحو الأسواق الخارجية.

وقال الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن تطوير المصانع وحل مشاكلها التشغيلية والتقنية يعد أولوية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن حصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS) يؤكد جاهزية الصناعة المصرية للتصدير والمشاركة في مناقصات دولية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن دعم الدولة المستمر للمصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية، يمثل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.

وشدد النائب علي الدسوقي على أن نجاح مصنع سيماف يجب أن يكون نموذجًا يُحتذى به لبقية المصانع المصرية، مؤكدًا ضرورة استمرار الاستثمار في البنية التحتية الصناعية والتكنولوجيا الحديثة لضمان تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.