التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

أشار المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى بخطى ثابتة نحو «التحول الأخضر»، مؤكدًا أن ملف النظافة العامة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي ، لما له من دور مباشر في الحفاظ على الصحة العامة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ الشرقية فريق عمل وحدة التدخل السريع بالمحافظة بتكثيف حملات رفع القمامة والردش ومخلفات المباني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، والإرتقاء بالمنظر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أنه على مدار عام ٢٠٢٥ ، قام فريق عمل الوحدة برفع كميات ضخمه من القمامة ومخلفات المباني حيث تم رفع ( ١٥٩ ألف و١٣٠ طن قمامة) بواقع ( ٦٤٤١ ) وذلك من مراكز ومدن المحافظة ، و نقلها للمدفن الصحى بالخطارة وتم عمل الصيانة الدورية وتسوية المطالع للمدفن الصحى بالخطارة.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن ومعالجتها بيئياً للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.