أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في السعودية
نصاب ونجله يستوليان على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالعريش
موعد كسوف الشمس 2026
مصر في المقدمة.. بيان من 8 دول عربية وإسلامية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة
السيطرة على انفجار خط مياه في المنوفية
بحضور 3 وزراء .. افتتاح مسجد السميع العليم بمنطقة برانيس جنوب مرسى علم
أدى الامتحان نيابة عن زميله.. تجديد حبس طالبين بـ علاج طبيعي قنا
راجع من فرح أخوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بأوسيم
تفاصيل إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة خلال حنة ببلبيس في الشرقية
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
بالصور

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية بجهود الأجهزة التنفيذية برئاسة حي أول، على مدار عام ٢٠٢٥ ، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة العامة، بما يسهم في كسب ثقة المواطنين وتحقيق رضاهم عن الأداء التنفيذي.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء، لخدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة.

 ومن جانبه أوضح عبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول الزقازيق أنه علي مدار  عام ٢٠٢٥ تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وكذلك رفع كفاءة وتحسين الخدمات العامة بالشوارع والطرق الرئيسية، حيث تم رفع كفاءة خدمات الحى بنسبة ١٠٠٪ وبتكلفة إجمالية بلغت (٢ مليون و٢٣١ ألف جنيه) ورصف الإنترلوك بقسم النحال أول بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ وبتكلفة إجمالية بلغت (٤ ملايين و٥٨٢ ألف جنيه) ورصف شوارع قسم الحناوي بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ وبتكلفة إجمالية بلغت (مليونا و٨١٨ ألف جنيه).

كما تم تطوير كوبري مشاه أبو عميرة بتكلفة إجمالية بلغت (مليونا و٥٠ ألف جنيه) ورصف وتركيب بلاط إنترلوك منشية أباظة وأبو الريش بتكلفة إجمالية بلغت (٥ ملايين و٩٢٠ ألف جنيه) وتطوير منظومة الإنارة بتكلفة إجمالية بلغت (٢ مليون و١١٠ آلاف جنيه) وتطوير مهمات تحسين البيئة بتكلفة إجمالية بلغت (٦ ملايين و٥٠ ألف جنيه) وتطوير معدات الحملة الميكانيكية بتكلفة إجمالية بلغت (٤ ملايين و٢٠٠ ألف جنيه).

وقامت رئاسة الحي بتنفيذ (٦٨٠) حملة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات، كما تم اصدار (٤٨٨) رخصة إشغال، وتحرير (٦٢١) محضر إشغال طريق لإعادة الإنضباط للشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم اصدار ترخيص (٩٦٦ ) إعلانا، وإزالة (١٢١٦) مخالفة، وتحرير( ٣٨٧) محضر مخالفة، وتنفيذ (٥٠) حملة إزالة  اعلانات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المدينة.

الشرقية محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية الخدمات المقدمة للمواطنين

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

