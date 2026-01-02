قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود المتميزة التي تبذلها رئاسة حي ثان الزقازيق خلال عام ٢٠٢٥، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين اليومية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء، لخدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة.

ومن جانبه أوضح محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق علي مدار عام ٢٠٢٥ تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية،وكذلك رفع كفاءة وتحسين الخدمات العامة بالشوارع والطرق الرئيسية حيث تم رصف شارع مجمع المصالح وتفريعاته بتكلفة إجمالية ( ٤ مليون و٧٢٠ ألف جنيه) بنسبة تنفيذ  ١٠٠% وتركيب بلاط إنترلوك بقسم الجامع بتكلفة إجمالية (٢ مليون جنيها") بنسبة تنفيذ  ١٠٠% وشراء أدوات ومعدات نظافة بتكلفة إجمالية (٥٠٠ ألف جنيها") بنسبة تنفيذ  ١٠٠% ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بتكلفة إجمالية (مليون و ٦٠ ألف جنيها") بنسبة تنفيذ  ١٠٠% و تطوير مبني الحملة الميكانيكية بتكلفة إجمالية (مليون و١٤٠ ألف جنيها") بنسبة تنفيذ ١٠٠%.

كما تم رصف منطقة قسم حسن صالح ببلاط الإنترلوك بتكلفة إجمالية (٦ مليون و ٣٨ ألف جنيها") بنسبة تنفيذ  ٢٦% وتطوير منظومة الإنارة بتكلفة إجمالية (٦٠٠ ألف جنيها") بنسبة تنفيذ ٢٦ % وتطوير وتجميل شوارع حي ثان بتكلفة إجمالية ( ٢ مليون و٩٩٧ ألف جنيها") بنسبة تنفيذ ٢٦ %.

وتم تنفيذ ( ٦٠٠) حملة لإزالة كافة الإشغالات ، كما تم إصدار (١١٠٠) رخصة إشغال ، وتحرير (١٤٦٢) محضر إشغال لإعادة الإنضباط للشوارع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار ترخيص (١٢٠٥) إعلان، و تحرير (٥٦٨ ) محضر مخالفة للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المدينة.

كما تم إستقبال (٧٢٠ شكوى)  من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ، وتم حلها بنسبة إنجاز  ٩٨٪ حرصاً علي مد جذور التواصل مع المواطنين والإستماع إليهم وحل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن وتم رفع (٥٤ ألف طن ) من المخلفات بمعدل ( ١٥٠ طن) يوميًا، للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.

الشرقية محافظ الشرقية عام ٢٠٢٥ حي ثان الزقازيق

