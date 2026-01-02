الشرقية.. زراعة 370 ألف فدان قمح وتنفيذ 152 حقلًا إرشاديًا و185 ندوة| صور

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات وزارة الزراعة في تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وتقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين بشكل مباشر وملموس.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية قيام المديرية بمجموعة متكاملة من الإنجازات والأنشطة والندوات الهادفة على مدار عام ٢٠٢٥ حيث حصلت محافظة الشرقية علي المركز الأول في توريد محصول القمح موسم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث بلغت المساحة المنزرعة ٣٧٠ ألف فدان وإجمالي الكمية الموردة بلغت ( ٦٠٤٢٠٧ ) طن وتم توفير أصناف حديثة من الإدارة المركزية للتقاوي، تتميز بـإنتاجية عالية ومقاومة للأمراض.

وتم عقد ندوات حقلية خلال أشهر نمو المحصول لعرض أهم العمليات الزراعية للمزارعين وتنفيذ خطة شاملة لدعم مزارعي القمح بمختلف مراكز المحافظة و توعيتهم بأفضل الأصناف التي تتميز بأعلي إنتاجية ومقاومة للأمراض وتنفيذ(٦٠) حقلًا في الأراضي القديمة (حقول فردية) و (٧) حقول في أراضٍ جديدة بمساحة فدان لكل حقل و (٦)حقول بالمزارع السمكية بمساحة ٢٠٨ فدان و (٧) حقول في الأراضي المحلية وتنفيذ مشروع تسوية الأراضي بالليزر على مساحة (٣٠٠ )فدان ب(٦) مراكز رئيسية.

وقدمت الإدارة دوراً محورياً ضمن مبادرة "ازرع " حيث قدمت للمزارعين تقاوي قمح عالية الإنتاج بدعم ٥٠% من ثمن الشيكارة، بالإضافة إلي تنفيذ ندوات إرشادية (مدارس حقلية - أيام حصاد ) لمتابعة جميع مراحل نمو المحصول، تم توزيع التقاوي بمعدل (٤٥) كيلو للفدان للأراضي العادية و(٦٠) كيلو للفدان للأراضي الملحية والرملية والسمكية وتنظيم ندوات وبرامج إرشادية بجميع مراكز المحافظة لتوعية المزارعين بأهمية محصول بنجر السكر وكافة المحاصيل المختلفة مما يعزز الإنتاجية و جودة المحصول.