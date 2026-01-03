تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أوالتلاعب بأسعارها قائلاً.. لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين،وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والسلع الإستراتيجية وأسفرت تلك الجهود في مركز ومدينة بلبيس قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري بضبط (١٧٠) شيكارة دجاج مفروم بإجمالي وزن (٥ طن و ١٠٠ كجم) بمصنع لحوم مجمدة ومصنعة بدون فواتير، ضبط (٢طن) نشا غذائى وتم تحرير (١١) محضراً ضد المخابز البلدية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها : نقص وزن رغيف الخبز ،إنتاج خبر مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية ، توقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر ، مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة وضبط (٤٧)عبوة مستحضرات تجميل وطبية غير مصرح بتداولها و تم التحفظ عليها.

وفي مركز منيا القمح تم ضبط مستودع بوتاجاز لبيعه إسطوانات البوتجاز بأزيد من السعر الرسمى.

وشهد مركز ديرب نجم ضبط (١٠٠٠) باكته سكر تموينى ناقص الوزن بإجمالي (٢٠طن) سكر قبل صرفها للمواطنين وبمركز ومدينة أبوكبير تم ضبط (١٠٠٠) لتر زيت سيارات بدون فواتير.

وفي مركز ومدينة الإبراهيمية تم ضبط (٢.٥) طن منتجات ألبان مجهولة المصدر و غير مصحوبة بفواتير تدل علي مصدرها داخل مخزن لتجارة الجملة وضبط (٢٠) عبوة مادة لحام كاوتش مجهولة المصدر داخل محل لقطع غيار الموتوسيكلات وتم تحرير (٨) محاضر مخالفات بالمرور على عدد (١٣) مخبزاً للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية من وزن الرغيف وعدم نظافة المخبز والتوقف عن الإنتاج.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية ،مشدداً على استمرار الحملات اليومية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.