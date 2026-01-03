بمشاركة الإيقاعات الشرقية .. المركز الثقافي بطنطا يحتفل بالعام الميلادي الجديد

شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا، اليوم توافد كبير من أهالي محافظة الغربية، وذلك لمتابعة الليلة الفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار احتفالات وزارة الثقافة، بالعام الميلادي الجديد.

توجيهات هيئة قصور الثقافة

بدأت فعاليات الليلة بعزف للنشيد الوطني، فيما شارك الأطفال بفقرة ترفيهية بمصاحبة أشهر الشخصيات الكرتونية، كما وقدم أعضاء نادي الكتابة الإبداعية بالمركز، اسكتش "مدرسة بابا نويل"، ديكور ومكياج داليا فتحي، ومخرج منفذ أحمد حجازي، وتأليف وإخراج محمد سامي، والذي تضمن فقرات تمثيلية واستعراضية، حول قرار "بابا نويل" بإنشاء مدرسة لتعليم الشباب أهمية المشاركة في إدخال السعادة والسرور على نفوس الأطفال، والتوجيه بضرورة المشاركة المجتمعية الفاعلة.

تحرك تنفيذي

هذا وقد شهد الحفل الفني، الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، يتقدمهم وائل شاهين مدير عام ثقافة الغربية، وعزة عادل مديرة المركز الثقافي بطنطا، ويرافقهما المقدم أحمد منجي، مساعد المستشار العسكري للمحافظة، مشاركة فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني، والتي قدمت باقة منوعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية لصوليستات الفرقة، منها: ميديلي لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، ومستنياك للفنانة نجاة الصغيرة، وعدد من أغاني الراحلة الفنانة وردة الجزائرية.

يذكر أن مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، قد استضاف مساء الخميس الماضي، حفلا فنيا للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، قدم خلاله أطفال مركز تنمية المواهب بالمسرح العديد من التابلوهات الاستعراضية والرقصات الفلكورية، ومن بينها: البمبوطي، والصعيدي، والحجالة، وصوت بلادي، وخدنا إجازة، وشخبط شخابيط، وجدو عبده، ومبدعين البلد.