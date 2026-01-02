قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز التعاون الطبي .. رئيس جامعة طنطا يزور مستشفى 57357

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

ترأس الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا وفدا طبيا في زيارة تنسيقية لمستشفى سرطان الأطفال "57357"، وكان في استقبالهم الدكتور شريف ابو النجا مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، والمهندس لطفي البدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، واحمد السيد الفندى المدير التنفيذي لمستشفى 57357، والدكتور علاء الحداد رئيس قسم أورام الأطفال ووحدة زرع النخاع، والدكتور معتز الزميتى المدير الطبي ونائب مدير عام المستشفى

 واستهدفت تعزيز آفاق التعاون الطبي المشترك وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة من المستشفيات الجامعية، وضم وفد جامعة طنطا خلال الزيارة الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عبد الرحمن المشد مدير مستشفى سرطان الأطفال الجامعي، والدكتورة إسلام الهواري أستاذ أمراض الدم وأورام الاطفال وزرع النخاع.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

تضمنت الزيارة جولة تفقدية موسعة لأقسام المستشفى المختلفة، اطلع خلالها الوفد على أحدث التجهيزات الطبية والتقنيات المتطورة المستخدمة في مجالات التشخيص والعلاج، كما عقد الجانبان اجتماعاً لبحث آليات تبادل الخبرات والاطلاع على بروتوكولات العلاج المتبعة عالمياً، ومناقشة سبل التكامل الفني والإداري بين مستشفيات جامعة طنطا ومستشفى 57357 بما يخدم المنظومة الصحية.

تحرك عاجل 

وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن هذه الزيارة تأتي اتساقاً مع مبادىء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التكامل والمشاركة الفعالة، وتنفيذا لخطة الجامعة التنفيذية لتطوير المنظومة الطبية وتقديم خدمات علاجية تضاهي المعايير الدولية للمرضى في منطقة الدلتا، مشيراً إلى أن التحرك نحو هذا التكامل يأتي أيضاً في إطار دعم المشروعات القومية الكبرى التي توليها الدولة اهتماماً بالغاً، واصفاً مستشفى 57357 بالصرح الطبي الذي يدعو للفخر، ومعرباً عن تطلعه لتوحيد البروتوكولات العلاجية وتبادل الكفاءات الطبية والتمريضية لتقديم خدمات طبية متميزة وبأعلى جودة للمواطنين والأسر المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن التعاون مع مؤسسة عريقة مثل 57357 يمثل خطوة جوهرية لثقل مهارات الكوادر الطبية والتمريضية من خلال برامج تدريبية متقدمة، مؤكداً أن الهدف هو خلق بيئة تعليمية وعلاجية متكاملة تدمج بين البحث العلمي والتطبيق السريري، بما يضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى الأورام وفق أحدث النظم المتبعة عالمياً.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات وفد جامعة طنطا زيارة مستشفي 57357

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

غدا.. محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة لمجلس النواب

رئيس جامعة طنطا

لتعزيز التعاون الطبي .. رئيس جامعة طنطا يزور مستشفى 57357

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يُناقش جهود الزراعة في ملفات الأسمدة والتعديات

بالصور

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد